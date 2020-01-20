NVIDIA'nın GeForce RTX 2080M Super Ekran Kartı Ortaya Çıktı

NVIDIA, geçtiğimiz aylarda masaüstü bilgisayarlar için GeForce GTX ve RTX serisinin ‘Super’ ekran kartlarını duyurmuş; dizüstü bilgisayar GPU’larının da Super versiyonları üzerinde çalışacağını açıklamıştı. Bugün, NVIDIA GeForce RTX 2080M Super’a ait olduğu iddia edilen bir benchmark görüntüsü ortaya çıktı.

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi ve aynı zamanda ekran kartı sektörünün öncülerinden biri olan NVIDIA, geçtiğimiz senelerde RTX serisi ekran kartlarını piyasaya sürmüştü. Işın izleme teknolojisine sahip olan ve piyasadaki birçok ekran kartı modeline fark atan RTX modellerinin 'Super' isimli versiyonlarını da üretmeye koyulan şirket, masaüstü bilgisayarların gücüne güç katarak donanım anlamında çıtayı fazlasıyla yukarı taşımıştı.

Şirket, Super model ekran kartlarını masaüstü bilgisayarlar için piyasaya sürdükten sonra AMD, Navi tabanlı Radeon RX 5500M ekran kartlarını duyurarak dizüstü bilgisayarlardaki baskınlığını artırmış ve NVIDIA’yı zora sokmuştu. Daha sonrasında NVIDIA, GeForce RTX serisini yenilediği gibi dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak ekran kartı modellerini de yenileyerek Super versiyonları piyasaya sürmeye karar verdi ve bugün bu kartlardan birine ait olduğu iddia edilen bir benchmark görüntüsü ortaya çıktı.

Ekran kartı, Intel i9-10980HK işlemciyle desteklendi:

Bir dizüstü bilgisayarın benchmark raporlarında görülen NVIDIA GeForce RTX 2080M Super ekran kartı, Intel’in geçtiğimiz CES 2020 etkinliğinde duyurduğu Intel Core i9-10980HK işlemci ile desteklendi. 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bu işlemci, Intel’in söylediğine göre 5 GHz hız sağlayabiliyor. İşlemcinin maksimum hızı, NVIDIA GeForce RTX 2080M Super ekran kartının görüldüğü bu raporlarda 4,92 GHz olarak gösterilmiş.

NVIDIA, dizüstü bilgisayarlar için ürettiği mobil ekran kartlarının çoğunun Super versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu ekran kartlarının listesi ise şu şekilde: