Intel, yaz aylarında ‘Comet Lake’ ve ‘Ice Lake’ olmak üzere 10. nesil işlemcilerin iki serisini yayınladı. Bu işlemcilerden en çok ilgi göreni, 10 nm teknolojisine dayandığı ve yepyeni bir grafik çekirdeğine sahip olduğu için ‘Ice Lake’ oldu. Firmanın yeni Tiger Lake-U serisinin özellikleri ortaya çıktı. Gelin bunlara yakından bakalım.

Yonga devi Intel, 2020’de Tiger Lake adı altında 10 nm’lik mobil işlemcilerden oluşan bir seri daha yayınlayacak. Tiger Lake, Intel’in optimize edilmiş 10 nm mimarisini kullanacak.

İşlemcilerin performans kriterleri ise teknoloji platformu WCCFTech tarafından paylaşıldı. Yeni nesil işlemciler, ikinci aşamalı mühendislik olarak isimlendirilen ES2 dizayn işlemlerinin sonucu karşımıza çıkacak.

İşlemci performansları:

28 W yapılandırmasında yeni Tiger Lake-U işlemcinin tek çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerdeyse 4,0 GHz artırılabilir hıza sahip olduğu söyleniyor. Bu işlemcinin 15 W versiyonunda ne tür özelliklere sahip olduğu bilinmiyor.

Bununla birlikte Tiger Lake-U, 15 W TDP’ye sahip bir Ice Lake işlemciyle karşılaştırıldı. SPECspeed’in yaptığı kıyaslamaya göre Tiger Lake-U 15W'ın Ice Lake ile karşılaştırıldığında %15 ile 18 arasında daha iyi olduğu görüldü. 28 W ile yapılandırılan işlemci ise %30’a kadar yükseldi.

Farklılık gösteriyor:

Tabii ki işlemciler açısından tam anlamıyla bir şey söylemek çok zor. Sadece, işlemci performans kuruluşlarının yaptığı testler üzerinden konuşuyoruz. Kullanılan RAM, ekran kartı, ana kart hatta soğutucu bile bu performansa etki gösterebilir. En iyi test ise işlemcilerin kasasında yapıldığı testler olacak.

Intel, işlemcideki performansını ekran kartında gösteremedi:

İlk aşamada piyasaya sürülecek olan DG1 GPU’su, Tiger Lake işlemcilerinde yer alacak entegre grafik biriminden sadece %23 daha hızlı olacak. 25 W gibi oldukça düşük bir TDP değerine sahip olan kartta aslında performansına dair ipuçları görebiliyoruz.

Intel’e transfer edilen Raja Koduri’nin başarısız olduğu takdirde firmada kalıp kalmayacağı konusunda da dedikodular yayılmaya başlamış durumda. Kesin ve net olarak bildiğimiz tek şey, Intel’in yeni çıkardığı teknolojilerde zorlandığı. AMD ile olan bu yarışta kimin galip olacağını zaman gösterecek.