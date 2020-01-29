Intel’in Lakefield İşlemcisi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü yarı iletken üreticisi Intel, geçtiğimiz yılın yaz aylarında Lakefield işlemcileriyle ilgili birtakım detaylar paylaşmıştı. Daha sonra hakkında çok fazla bilgi edinilemeyen yongayla ilgili yeni bilgiler bu kez bir testte ortaya çıktı.

Intel Core i5-L16G7, Intel'in 'Lakefield' isimli heterojen x86 işlemci mimarisini uygulayan ilk ticari işlemci olarak ortaya çıkmış durumda. Bu 5 çekirdekli işlemcinin, iki çekirdek türü arasında iş yüklerini dengeleyen akıllı bir zamanlayıcı ile yüksek performanslı bir 'Sunny Cove' ile CPU çekirdeği ve dört küçük düşük güçlü çekirdeğe sahip olduğunu söylemek mümkün.

Lakefield işlemcideki 10 nanometre Sunny Cove çekirdeği, yüksek performans gerektiren durumlarda çalışacak. Diğer 4 çekirdekse diğer işlerde kullanılacak ve güç tasarrufunu hedefleyecek. İşlemcinin üst kısmına DRAM yongaları da yerleştirilebilecek. Üstelik bunlar, yalnızca 12×12 mm’lik bir alana sığdırılabilecek.

Lakefield işlemcilerin çok yakında gelmesi bekleniyor

10 nanometre teknolojisiyle üretileceği ortaya çıkan Lakefield işlemcilerinin, Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerinin doğrudan rakibi olması da bekleniyor. Lakefield modellerinde Foveros 3D adı verilen bir katmanlama teknolojisi kullanılacak. Böylece işlemcinin bileşenleri sadece yan yana değil, aynı zamanda üst üste de yerleştirilecek.

İşlemcinin frekansı '1,40 GHz temel ve 1,75 GHz turbo' olarak listeleniyor ancak iki çekirdek türünün büyük çekirdekler gibi farklı frekans bantlarına sahip olması da mümkün gibi görünüyor. Lakefield işlemci, yeni silikon imalat düğümlerine dayanan yüksek yoğunluklu bileşen kalıplarının, kalıplar arasındaki mikroskobik yüksek yoğunluklu kablolamayı kolaylaştıran eski üretim süreçlerine dayanan Foveros ambalajıyla beraber geliyor.

Intel, i5-L16G7 için isimlendirme kısmında da yeni bir strateji izleyecek gibi görünüyor. Firmanın 'i9-10980XE' gibi uzun sayılabilecek 7 karakterli model adlarını, bundan sonra ana marka uzantısı (i3, i5, i7, i9) dahil olmak üzere 5’e düşürmesi bekleniyor. Mobil cihazlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde kullanılması beklenen Lakefield işlemcilerin bu yıl piyasaya süreceği konuşulanlar arasında. Konuyla ilgili tüm detayların çok yakın bir tarihte netleşmesi gayet olası görünüyor.