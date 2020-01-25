Intel, mobil işlemci serisini yeni 10. nesil Comet Lake-H serisi işlemcilerle yenileyeceğini bu ay yapılan CES 2020’de belirtmişti. Yeni işlemcilerden birine ait dikkat çekici, yüksek performans vadeden benchmark sonuçları açıklandı.

Comet Lake-H serisi işlemciler, Intel’in 14 nm++ mimarisi üzerine inşa edilen yeni seri işlemciler olarak biliniyor. Bu işlemcilerin TDP oranı 45 Watt’ı bulabiliyor. Bu serideki işlemciler 8 çekirdek ve16 iş parçacığını da bir arada kullanılabiliyor. Intel ayrıca bu işlemcilerde 5 GHz (Core i7’lerde daha da fazla) hız vadediyor.

Intel yeni işlemci serisindeki modelleri ayrı ayrı duyurmadı, modellere dair özel bilgiler vermekten de kaçındı. Yine de Cinebench R20 benchmark testlerinde Core i5-10300-H işlemciye ait olduğuna inanılan özellikler ortaya çıktı.

Yeni işlemciler umut vaat ediyor

hothardware.com, Intel tarafından yakın zamanda piyasada göreceğimiz belirtilen bu işlemcilerin performanslarını geçmişteki test sonuçlarıyla karşılaştırdı. Intel bu işlemcisinde oldukça iddialı ve iddialı olmakta da haklı gibi gözüküyor.

Çoklu çekirdek testlerinden gelen sonuçlara bakıldığında işlemcinin 1924 puan aldığı görülüyor. Bu puan testler için çok da yüksek ve etkileyici bir sonuç değil. Yine de diğer cihazlarla karşılaştırmak, ürünün potansiyeli hakkında fikir veriyor.

Grafikte yer alan mavi renkli çubuklar önceki testlerin sonuçlarını gösteriyor. Sarı renkli olan ise Intel Core i5 10300-H Comet Lake’in benchmark testindeki başarısını ortaya koyuyor. İşlemci, önceki nesilde benzer özellikteki işlemcileri geride bırakıyor.

Intel'in duyurusu bekleniyor

Core i5-10300H’ın 4 çekirdek 8 iş parçacıklı bir işlemci olacağı belirtiliyor. İşlemcinin temel hızı 2,5 GHz olacak, ayrıca 8 MB L3 cache barındıracak.

Tabloda da görüldüğü üzere işlemci yalnızca çekirdek sayısı daha fazla olan 6 çekirdek / 12 iş parçacıklı işlemciye sahip Lenovo ThinkPad X1 Extreme’in gerisinde kalıyor. Bu modeldeki işlemcinin fiziksel olarak daha büyük olduğunu ve daha çok alanı olduğunu düşünürsek bu sonuç oldukça normal.

Ne yazık ki işlemcinin tek çekirdek test sonuçları bilinmiyor. O nedenle de daha üst seviye olan Comet Like-H işlemcilerin Core i7-9750H gibi işlemcilere karşı performansı bilinmiyor. Sizce Intel’den resmi açıklamalar geldiğinde beklentileri karşılayabilecek mi?