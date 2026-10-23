Intel ve Monster Notebook iş birliğiyle bu yıl yedinci kez düzenlenen Intel Monsters Reloaded, VALORANT final etabında espor tutkunlarını İstanbul’da buluşturuyor. FUT Esports, GIANTX, Fire Flux Esports ve BBL Esports’un mücadele edeceği etkinlik, 24-25 Ekim tarihlerinde ESA Espor Arena’da gerçekleşecek.

Türkiye ve EMEA bölgelerini kapsayan eleme sürecinin ardından Intel Monsters Reloaded 2026’da şampiyonluk heyecanı sahneye taşınıyor. Counter-Strike 2, League of Legends ve VALORANT olmak üzere üç oyunda toplam 50.000 dolar ödül havuzu sunan organizasyonun VALORANT final etabında dört takım, 40.000 dolarlık ödül havuzundan pay almak ve kupaya uzanmak için karşı karşıya gelecek.

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Intel’in isim sponsorluğunda; Sandisk Optimus, Philips OneBlade, TurkNet ve Ülker ONEO’nun destekleriyle gerçekleşen organizasyon, iki gün boyunca oyunseverleri rekabet ve müzikle buluşturacak.

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Dört takım, tek kupa

24 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak etkinlikte, ilk yarı final karşılaşması saat 13.30’da, ikinci yarı final karşılaşması ise saat 16.30’da oynanacak. FUT Esports, GIANTX, Fire Flux Esports ve BBL Esports arasından finale yükselen iki takım, pazar günü şampiyonluk için sahneye çıkacak.

25 Ekim Pazar günü de kapılar saat 12.00’de açılacak. Saat 13.30’da Monster Oyun Müzikleri Orkestrası oyunseverlerle buluşacak. Saat 14.30’da başlayacak VALORANT büyük finalinin ardından, saat 19.30’da yapılması planlanan ödül ve kupa töreniyle şampiyon taçlandırılacak.

Oyun dünyasının sevilen isimleri ve sürpriz ödüller oyunseverleri bekliyor

Unlost, Görkem Kılıcım, İkolojik ve Combatry de etkinlik alanında oyunseverlerle buluşacak. Fuaye alanında Monster Notebook ve Intel, TurkNet, Philips OneBlade, Ülker ONEO, Gloria Jean’s, VOID ve Cola Turka yer alacak. Katılımcılar, marka stantlarının yanı sıra quiz, photobooth ve imza duvarı gibi aktivitelerle final heyecanına ortak olacak. Etkinlik boyunca düzenlenecek aktiviteler ve sürpriz ödüller, ziyaretçilere maçların ötesinde keyifli bir hafta sonu sunacak.