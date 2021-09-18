Geçtiğimiz ay AMD ve NVIDIA'ya rakip olacak yeni ekran kartı markası ARC'yi tanıtan Intel, ekibi genişletti. Şirket, oyun dünyasında deneyimli yeni isimleri ARC'nin ekibine dahil etti.

Konu ekran kartlarına geldiğinde, dünya genelinde AMD ve NVIDIA'nın kıyasıya rekabeti hakim. Ancak Intel, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamayla bunun artık değişeceğini ortaya koydu. Yeni ekran kartı markası ARC'yi duyuran şirket, özellikle oyunculara hitap edecek yüksek performans sunan ekran kartları geliştirmeye hazırlanıyor.

Intel'in ilk ARC ekran kartlarının bu yılın sonunda ya da 2022'nin ilk aylarında karşımıza çıkması bekleniyor. Intel'in attığı adımlar, bu beklentiyi doğruluyor. Sektörde oyun alanında uzmanlaşmış profesyoneller Intel ekibine dahil ediliyor.

Electronic Arts ve AMD gibi şirketlerden transferler var:

Intel, bu konuda attığı önemli bir adımı Twitter'da paylaştı. Önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen ekran kartları tanıtılmadan önce ekibine Electronic Arts, AMD gibi şirketlerde oyun konusunda deneyim kazanmış önemli dört ismi kattığını açıkladı.

Bu isimlerden ilki daha önce Amazon, EA, Zynga ve Lucas Arts gibi şirketlerde görev yapan Andre Bremer. Ekibe oyun geliştirici araçları ve teknolojisi yeni kıdemli direktörü olarak ise Michael Heilemann katıldı. Heilemann, EA'da teknoloji direktörü ve Sony Computer Entertainment America'da içerik yöneticisi görevlerinde yer almıştı.

AMD'nin kıdemli profesyonelleri artık Intel'de:

Intel ayrıca oyun geliştirici ilişkileri kıdemli direktörü olarak Steve Bell'i işe aldı. Steve Bell'in aynı pozisyonda 13 sene boyunca AMD için hizmet verdiği biliniyor. Bu da Intel'in rakiplerinde yetenek avına çıktığı anlamına geliyor.

Son olarak da Intel, Rtche Corpus'u oyun ekosistemi iş geliştirme uzmanı ve geliştirici ilişkilerinden sorumlu yönetici olarak ekibe dahil etti. Yine AMD'den transfer olan Corpus, AMD'de geçirdiği 15 seneden önce de Logitech ve PS Gaming Alliance gibi şirketlerde görev almıştı.

Intel'in AMD ve NVIDIA karşısında şansını artırabilmesi için yalnızca yüksek performanslı donanım geliştirmesi yetmeyecek. Geliştiriciler ile de arayı iyi tutması gerektiğinin farkında olan Intel, ekibine bu konuda uzun zamandır deneyim sahibi kişileri ekleyerek şansını artırmayı hedefliyor. Bu konuda ne kadar başarılı olacağını ise önümüzdeki aylarda göreceğiz.