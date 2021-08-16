Intel, ekran kartı piyasasında NVIDIA ve AMD'ye rakip olacak yüksek performanslı ekran kartlarını çıkaracağı yeni markasını duyurdu: ARC. Intel ARC'ın ilk ekran kartı, 2022'nin birinci çeyreğinde geliyor.

Günümüzde ekran kartı almaya kalkıştığınızda koskoca dünyada karşınıza yalnızca iki adet şirketin modelleri çıkıyor: NVIDIA ve AMD. Bu iki şirket, tasarladıkları ekran kartlarını farklı üreticiler aracılığıyla piyasaya sürüyor ve böylelikle ekran kartları bizlere ulaşıyor. Fakat iki şirketin halihazırda büyük rekabet içinde olduğu bu sektöre yeni bir isim daha katıldı.

Daha önce yüksek performanslı ekran kartlarına ilgi gösterdiğini gördüğümüz Intel, bugün resmen yüksek performanslı ekran kartlarının geliştirileceği bir marka duyurdu. Intel’in yüksek performanslı ekran kartları, Intel ARC markası altında alıcı bulacak. Şirketin ilk ekran kartı hakkında da heyecanlandıran bilgiler var.

İlk ekran kartı 2022’nin ilk üç ayı içinde çıkıyor:

Daha önce DG2 ismiyle görülen Intel’in yüksek performanslı ekran kartı, tahminlere göre ‘Alchemist’ ismiyle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Arc markalı Alchemist ekran kartları, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için geliştirilecek. Haliyle bu ekran kartı, AMD ve NVIDIA’ya meydan okuyacak. Şirket, gelecekteki ekran kartlarına da Battlemage, Celestial ve Druid isimlerini verecek.

Intel’in ilk yüksek performanslı ekran kartının nasıl bir performans sunacağı hakkında şu anda hiçbir bilgi bulunmuyor. Fakat Intel, bugün yaptığı paylaşımda prototip ekran kartının PUBG, Psychonauts 2, Metro Exodus ve birkaç oyunu daha çalıştırdığı anları gösterdi. En azından videodan gördüğümüz kadarıyla ekran kartının performansında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Tabii işin detaylarını ancak ekran kartı piyasaya çıktığında göreceğiz.

Peki Intel, ARC ekran kartlarında bizlere neler sunacak?

Yapılan açıklamaya göre Intel’in Arc ekran kartları, ağ gölgelendirme, değişken oranlı gölgeleme, video çözünürlüğü yükseltme ve gerçek zamanlı ışın izleme teknolojilerini sunacak. En önemlisiyse Intel, NVIDIA’nın DLSS ve AMD’nin FideltyFX Super Resolution teknolojilerine meydan okuyacak yapay zeka destekli bir örnekleme teknolojisi sunacak.

Basitçe açıklamak gerekirse: Bu teknoloji sayesinde NVIDIA’nın ve AMD’nin teknolojilerinde olduğu gibi oyunlar, aslında çok daha düşük çözünürlükle çalıştırılacak. Bu sayede oyunda elde edilen performans en üst düzeyde olacak. Fakat bu düşük çözünürlük oyuncuya yansıtılmayacak. Ekran kartı, bu çözünürlüğü çok daha yüksek bir çözünürlüğe taşıyacak (örneğin 1080p’den 2K’ya). Çözünürlüğün büyültülmesiyle bozulan görüntü, ekran kartının yapay zekası sayesinde düzeltilecek.

Bakalım Intel, ekran kartı rekabetinde kendisini ne derece ön plana taşıyabilecek? Hep birlikte bekleyerek göreceğiz.