İşlemci tarafında son yıllarda aradığını bir türlü bulamayan Intel, yeni nesil entegre GPU'su ile giriş seviyesi grafik birimlerini yeniden şekillendirebilir.

İşlemci cephesinde AMD’nin mutlak yükselişine karşı koyamayan Intel, yeni nesil iGPU’ları ile şansını denemek istiyor. Intel’in yakında tanıtılacak olan Tiger Lake işlemcilerinde bulunması beklenen entegre grafik biriminin, 1,5 GHz saat hızı ve 1,84 TFLOPS hesaplama gücü ile Sony’nin PlayStation 4 konsolundaki işlem gücüne eşdeğer olduğu söyleniyor.

Sisoft Sandra Benchmark testleri sızdırılan Intel Tiger Lake işlemci; iddialara göre 96 EU, 1,84 TFLOP hesaplama gücü ve 1,5 GHz saat hızında çalışıyor. İddialara göre yeni Intel TGL-U işlemcilerin her biri 96 EU bulunan devasa bir iGPU olacak. Bu noktada işlemcideki çekirdek sayısı aynı kalırsa yeni işlemci, 768 işlem birimi içeriyor diyebiliriz. 1,2 GHz hızında çalışan bu çekirdekler, 1,84 TFLOP işlem yapabiliyor.

Intel’in yeni iGPU’sunun gücü, PlayStation 4’e eşdeğer görülüyor:

İlginç bir şekilde bu değerler, orijinal Sony PlayStation 4’ün sahip olduğu grafik gücü ile aynı seviyede. Söz konusu sızıntı, kullanılan sürücü 'ReleaseInternal' adını taşıdığı için doğrudan Intel’den geldiği anlaşılıyor. Sızdırılan ekran görüntülerinde Intel Tiger Lake iGPU, temel saat hızı 3,1 GHz olan bir CPU ile eşleştirilmiş durumda.

Sonuçlara bakacak olursak Intel’in bu entegre GPU’su, NVIDIA’nın MX 150’sinden ve hatta MX 250’sinden daha iyi bir performans sunuyor olabilir. Böyle bir durumda NVIDIA, giriş seviyesi serisinin fiyatlarını düşürebilir ve MX 350’yi TGL’ye karşı gelecek şekilde hazırlayabilir. Bu noktada merak edilen soru ise Intel’in oluşacak talebi karşılayıp karşılayamayacağı.

Intel, yeni işlemcisini sorunsuz bir şekilde piyasaya sürebilirse bu, endüstrideki giriş seviyesi grafik birimlerini sonsuza dek değiştirebilir. Intel’in bu süreci başarılı bir şekilde yürütüp yürütemeyeceğini ise ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.