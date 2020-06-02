Yeni Xeon İşlemcilerin Performans Testleri Ortaya Çıktı

Intel'in yakında duyurmaya hazırlandığı Ice Lake-SP sınıfı Xeon işlemcileri, 24 çekirdek 48 iş parçacığıyla gelebilir. İnternette performans testleri paylaşılan işlemciler, çoklu çekirdek yapılarıyla veri işlemede farklı boyutlara ulaşabilir.

Bildiğimiz üzere Intel bu sene 10. nesil işlemcilerini piyasaya sürdü. Performansları çok ses getiren bu işlemciler, aynı zamanda ısınmaları konusunda gündeme gelmişti. Bu sene içerisinde Intel’in tanıtmayı planladığı bir işlemci ailesi daha var.

10 nanometre mimarisine sahip olacak yeni Ice Lake-SP Xeon işlemciler, son kullanıcı olarak sunucu ve şirketleri hedeflese de bazı durumlarda performans tutkunu kişilerin de hedefi olabiliyor. Çoklu çekirdek ve iş parçacıklı imal edilen bu işlemciler, fazla işlem gücü isteyen uygulamalar için birebir diyebiliriz.

10. nesil Intel Xeon işlemcilerin performans:

Ortaya çıkan verilere göre çekirdek başına 1,25 MB önbellek bulunan işlemcide 24 çekirdek 48 iş parçacığı yer alıyor. 10. nesil Ice Lake-SP işlemcinin, çekirdek başına 1 MB önbellek bulunan önceki nesil Skylake-SP işlemcilere göre gücünde %25 artış olduğunu söyleyebiliriz. APISAK’ın paylaştığı verilere göre 2,2 GHz çalışma hızına sahip olan işlemci, tam yük altında çekirdeklerindeki frekansı 2,9 GHz’e kadar çıkarabiliyor.

Daha önce ortaya çıkan Ice Lake-SP verilerine kıyasla bu paylaşılan verilerin diğerlerine yakın olduğunu ve benzer sonuçlar sunduklarını ekleyelim. Önceki paylaşılan bilgilere göre çekirdek artışı olduğunu da belirtelim çünkü benzer sonuçların görüldüğü testte, işlemci için 12 çekirdek 24 iş parçacığıyla geleceği söylenmişti. İki şekilde de piyasaya sürülecek yeni işlemcinin performansının buna yakın olabileceğini ifade edebiliriz.

Benzer işlemci testleri SiSoftware SANDRA veritabanında da ortaya çıktı. Aynı çekirdek ve iş parçacığı sunan verilerde, önbellek ve GHz verileri de eş değer vaziyette. Intel, aynı zamanda Cooper Lake-SP işlemcileri üzerinde de çalışıyor. 3. nesil Xeon işlemcileri olarak piyasa sunulacak olan bu işlemciler, soket başına 3 TB bellek destekleyecek Intel’in Cedar Island adlı platformu ile birlikte gelecek.