Son zamanlarda en büyük rakibi AMD'nin bir hayli gerisinde kalan Intel’in 10. nesil Xeon işlemcisiyle ilgili bir gelişme yaşandı. İşlemcinin özellikleri ve benchmark sonuçları belli oldu.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel, geride bıraktığımız haftada dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi i9-10900K'yı ve diğer S serisi işlemcilerini tanıtmıştı. Bu kez Intel'in masaüstü platformları için 10. nesil Xeon W-10885M amiral gemisi işlemcisi, özellikleri ve benchmark sonuçlarıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Şimdiye kadar, Intel’in amiral gemisi Xeon W-10885M ve Xeon W-10855M hakkında haberler duymuştuk. İşlemciler; ECC bellek desteği, Intel vPro platform uygunluğu, Intel kararlı görüntü platformu programı ve Intel güvenilir yürütme teknolojisi gibi bir dizi geliştirmeye sahip olacak. Bu özelliklerden bazıları söz konusu platformlar için gerekli ve Xeon serisi bu noktada devreye giriyor.

Xeon W-10885M'in benchmark sonuçları:

Intel Xeon W-10885M'de 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı bulunacak. Hız aşırtma 2,4 GHz olarak kaydedilirken, kartın uygun sıcaklıkta çalışacağı frekans 5,3 GHz olarak bildirildi. CPU 16 MB L3 önbelleğe sahip olacak ve muhtemelen Core i9 (10980HK) 45W'yi (cTDP-65W) koruyacak. Hem Intel Xeon hem de Core CPU'ların özellikleri hemen hemen aynı olduğundan, benzer bir performans beklemeliyiz.

6 çekirdekli Xeon W-10855M ise 12 MB önbelleğe sahip ve 12 iş parçacığı içeriyor. Bu CPU, Core tabanlı i7-10750H’ye benzer olarak öne çıkıyor ve 45W TDP tasarımına sahip olacak 5.1 GHz'e kadar hız ile birlikte geliyor. Benchmark sonuçlarına gelecek olursak, söz konusu CPU, 3DMark Firestrike Physics ve 3DMark Time Spy CPU testlerinden sırasıyla 21687 ve 9145 puan aldı. Sonuçlar, Intel Xeon W-10885M’nin AMD'nin amiral gemisi Renoir işlemcisi AMD Ryzen 9 4900HS’ten biraz daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Rekabet açısından baktığımızda, Intel Xeon W mobilite yongaları, Ryzen Pro serisinin şu anda yüksek performanslı seçeneklere veya ECC bellek desteğine sahip olmadığı düşünüldüğünde AMD tarafından hiçbir tehditle karşı karşıya değil desek yeridir.