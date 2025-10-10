Intel, DLSS ve FSR Rakibi XeSS 3'ü Tanıttı: Laptoplarda Oyun Performansları Ciddi Seviyede Artacak

Intel, özellikle laptop oyun performanslarını ciddi oranda etkileyecek yeni grafik teknolojisi XeSS 3'ü tanıttı.

Intel, AMD'nin FSR ve NVIDIA'nın DLSS'ine rakip yeni nesil grafik teknolojisi XeSS 3 ve Multi-Frame Generation (MFG) özelliğini tanıttı. Bu teknoloji, yapay zekâ destekli kare üretimiyle oyunlarda saniyede gösterilen kare sayısını (FPS) dört katına kadar artırabiliyor.

Yani bir gerçek kare arasına üç yapay zekâ tarafından oluşturulmuş kare ekleniyor. En büyük fark ise Intel’in bu özelliği yalnızca yeni donanımlara değil, eski Arc ekran kartlarına da getirmesi. Böylece kullanıcılar, yeni bir ekran kartı almadan da performans artışından yararlanabilecek.

Yeni XeSS 3 ne zaman kullanıma sunulacak?

Intel, XeSS 3 ve MFG’nin tam çıkış tarihini açıklamasa da teknolojinin 2026 başında çıkacak Panther Lake işlemcileriyle birlikte sunulması bekleniyor. Bu işlemcilerde yer alacak Xe3 entegre grafik birimi, önceki nesle göre %50’ye kadar daha hızlı olacak. Bu da özellikle taşınabilir oyun bilgisayarları ve ince dizüstülerde bütçe dostu ama güçlü oyun deneyimleri sunulabileceği anlamına geliyor.

Intel, böylece ekran kartı üreticileri arasında MFG özelliğini eski nesil ekran kartlarına da açan ilk üretici olacak. Rakibi NVIDIA bu teknolojiyi yalnızca en yeni RTX 5000 serisine sunarken, AMD ise çoklu kare üretimi yarışına henüz katılmadı ancak “Redstone” kod adlı yeni FSR teknolojisiyle AMD’nin de yakında bu alanda adım atması bekleniyor.