Intel'in Yeni Sürücüsü OEM Kısıtlamalarına Takılmıyor

Intel geçtiğimiz günlerde yeni bir sürücü güncellemesi yayınladı. Intel’in güncel sürücüsü, bilgisayar üreticilerin onayına ihtiyaç duyulmadan doğrudan Intel’in sitesinden indirilerek bilgisayara kurulabiliyor.

Intel, yakın zamanda Gear Tactics ve XCOM: Chimera Squad gibi oyunların optimizasyonu için halka açık DCH sürücüleri yayınladı. Intel’in yayınladığı yeni sürücüler, beklenmedik bir şekilde bilgisayar üreticilerin test ve onay sürecine gerek kalmadan kullanıcılar tarafından yüklenebiliyor. Dizüstü bilgisayara veya masaüstü bilgisayara sahip kullanıcılar yeni sürücüleri doğrudan Intel’in sitesinden indirip bilgisayarlarına kurabiliyorlar.

Bilgisayar üreticileri genellikle Intel sürücülerin güncellemelerinin yüklenmesini engelleyen bazı kilitler kullanıyorlar. Bu nedenle kullanıcılar, Intel sürücülerinin son versiyonları yayınlanır yayınlanmaz kullanamayabiliyorlardı. Kullanıcılar, güncel Intel sürücüleri için bilgisayar üreticilerine güvenmek zorunda kalıyorlardı.

Bilgisayara üreticilerin onayından geçmeyen Intel sürücülerini yüklemek isteyen kullanıcılar, “Yüklenen sürücü bu bilgisayar için doğrulanmamış. Kurulumdan çıkılacaktır” mesajı ile karşılaşıyorlardı. Intel'in yayınladığı son sürücü güncellemesi olan 26.20.100.8131 ise bu sorunun ortadan kalkmasını sağlıyor. Güncel sürücü, Intel tarafından “kilidi açık” olarak işaretlendi. Bu işaretleme sürücünün üreticiler tarafından onaylanmadan bilgisayarlara kurulabileceğini gösteriyor.

Intel’in güncel sürücüsünü yüklemek için 6. nesil veya daha yüksek işlemciye sahip bir sistem gerekiyor. 6. nesil veya üstü işlemci kullanan kullanıcılar, güncel sürücüyü “kilidi açık” şekilde yükleyebiliyorlar. Intel’in yeni sürücüsü, yeni oyunların optimizasyonu sağlayan paketler sunuyor ve bilgisayar üreticilerinin sundukları özellikleri ortadan kaldırmıyor.

Intel'in DOOM: Eternal, The Surge 2, Black Desert Online, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibi yeni oyunlara optimizasyon sağlayacak, bilgisayar üreticilerinin kısıtlamalarına takılmayan güncel sürücüyü buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.