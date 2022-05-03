Elon Musk'ın Twitter yöneticilerinin kazandığı paralardan şikayetçi olması üzerine Forbes, popüler sosyal medya platformlarının yöneticilerine ödedikleri ücretleri inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, milyarder iş insanının şikayetçi tavrının aslında epey yersiz olduğu açığa çıktı. Zira Twitter yöneticileri, rakiplerine kıyasla açık bir şekilde daha az kazanıyorlar.

İnternet dünyasının bir süredir konuştuğu meselelerin başında Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması geliyor. Elon Musk, 44 milyar dolarlık devasa anlaşma kapsamında Twitter'da tek söz sahibi olmaya hazırlanıyor ve bu da platformdaki radikal değişikliklerin bir habercisi. Reuters tarafından paylaşılan bir haberse Elon Musk'ın finansman sağlayabilmek için düzenleyici kuruluşları maliyetleri düşürme konusunda ikna ettiğini ortaya koydu. Elon Musk tarafından yapılan bir açıklamada ise Twitter'a yönelik bir teklif kapsamında milyonlarca dolar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyordu.

Yaşanan gelişmeler, Elon Musk'ın Twitter yöneticilerinin kazandığı paradan şikayetçi olduğunun açık bir göstergesi. Hatta bu durum, Twitter çalışanları cephesinde de tedirginlik yarattı. Ancak Forbes tarafından yapılan bir araştırma, Elon Musk'ın şikayetçi olduğu konularda pek de haklı olmadığını gözler önüne serdi. Zira Twitter'ın rakipleri ile yapılan bir kıyaslama, Twitter yöneticilerinin rakiplerinden daha az para kazandığını gözler önüne serdi. Gelin hep birlikte, teknoloji sektöründeki devlerin yöneticilere verdiği paralara bir göz atalım.

Twitter, yöneticilerine sadece 2021'de 630 milyon dolar ödeme yaptı

Forbes tarafından yapılan araştırmalara göre Twitter, geçtiğimiz yıl yöneticileri için 630 milyon dolarlık harcama gerçekleştirdi. Bunun yaklaşık 30 milyon doları CEO Parag Agrawal'e verildi. Diğer yöneticilerse 16 ila 19 milyon dolar aralığında yıllık tazminat elde ettiler. Bu paraların oldukça yüksek olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak rakiplerdeki duruma baktığımızda, Twitter'ın yöneticileri için harcadığı para konusunda elini epey sıkı tuttuğunu görebiliriz.

Twitter'ın rakipleri, yöneticilerine kaç para ödedi?

Aktif kullanıcı sayısınca Twitter ve Facebook'u geçmeyi başaran Snap , geçtiğimiz yıl CEO Evan Spiegel'e tam tamına 3,3 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. Bu ücret, Twitter CEO'sunun aldığı paranın yanında devede kulak gibi kalsa da Snap'in yöneticilerine ödediği toplam para miktarı 1,09 milyar doları buldu. Yani Twitter'ın neredeyse iki katı. Zira Snap diğer yöneticilere hisse senetleri kaynaklı 10 milyon dolar civarı ödeme gerçekleştirdi.

, geçtiğimiz yıl CEO Evan Spiegel'e tam tamına 3,3 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. Bu ücret, Twitter CEO'sunun aldığı paranın yanında devede kulak gibi kalsa da Snap'in yöneticilerine ödediği toplam para miktarı 1,09 milyar doları buldu. Yani Twitter'ın neredeyse iki katı. Zira Snap diğer yöneticilere hisse senetleri kaynaklı 10 milyon dolar civarı ödeme gerçekleştirdi. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamaları bünyesinde bulunan Meta ise CEO Mark Zuckerberg'e 27 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirdi. Bu da Twitter CEO'su Agrawal'in aldığı ücretin altında ancak Meta, diğer yöneticilerine hisse senedi kaynaklı 24 milyon dolar ila 29 milyon dolar aralığında ödeme yaptı ve yöneticilerine gerçekleştirdiği toplam ödeme miktarı 9,16 milyar doları buldu.

ise CEO Mark Zuckerberg'e 27 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirdi. Bu da Twitter CEO'su Agrawal'in aldığı ücretin altında ancak Meta, diğer yöneticilerine hisse senedi kaynaklı 24 milyon dolar ila 29 milyon dolar aralığında ödeme yaptı ve yöneticilerine gerçekleştirdiği toplam ödeme miktarı 9,16 milyar doları buldu. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet ise yöneticilerine karşı en eli bol olan internet devi gibi görünüyor. CEO Sundar Pichai'ye yalnızca 6,3 milyon dolar ödeme gerçekleştiren internet devi, diğer yöneticilerine ise 28 milyon dolar civarında hisse senedi ve bonus kaynaklı ödeme gerçekleştirdi ve yapılan toplam ödeme miktarı 10,89 milyar doları buldu.

Paylaşılan verilere baktığımızda, aslında her şeyin apaçık ortada olduğunu görüyoruz. Twitter, her ne kadar CEO'su Parag Agrawal'e 30 milyon dolar ödemiş olsa da yöneticilere ödenen toplam paranın büyüklüğü 630 milyon dolar seviyelerinde kaldı. Bu noktada Meta ve Alphabet'in hizmet çeşitliliğinin daha yüksek olduğunu düşünüp, Twitter'ın yöneticilerine daha düşük ücret ödemesini anlayabiliriz. Ancak Snap'in yaptığı ödeme ile Twitter'ın yaptığı ödemeyi kıyasladığımızda, Elon Musk'ın şikayetlerinin yersiz olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz...