Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, şirketi çok büyük değişiklikleri beklediği anlamına geliyor. Gelen bazı bilgilere göre Twitter çalışanları, bu olası değişiklikler konusunda son derece endişeli gibi duruyor.

Bildiğiniz üzere dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, artık sosyal medya devi Twitter’ın yeni sahibi. Musk’ın Twitter’ı satın alma isteği ilk olarak bundan yaklaşık bir ay öncesinde, milyarder iş insanının şirketin en büyük hissedarı olmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkmış; Twitter yönetiminin onca çabasına rağmen Musk istediğini elde etmiş ve geçtiğimiz günlerde Twitter’ı satın aldığını açıklamıştı.

Tahmin edebileceğiniz üzere böylesine büyük bir değişim, şirket içerisinde çok köklü başka değişimlerin de meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor. Ancak görünen o ki Twitter çalışanları, Musk ile birlikte gerçekleşecek bazı değişimlere karşı tedirgin bir yaklaşım sergiliyor.

Musk'ın yapabilecekleri, Twitter çalışanları arasında tedirginlik yaratıyor

Yeni gelen bilgilere göre Singapur'daki Twitter çalışanları, Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın alması sonrasında ödeme ve hisse senedi seçeneklerinde gidilebilecek değişiklikler konusunda endişeli. Şirketin Singapur'daki Asya-Pasifik merkezi her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor gibi görünse de, şirketin özelleşmenin eşiğine gelmiş olması, çalışanlar arasında ücretler konusunda tedirginlik yaratıyor.

Bir şirketin sahibinin değişmesiyle birlikte, işgücü yapısında da bazı radikal revizyonların meydana gelmesi oldukça muhtemel. Bu dikkate değer söz konusu değişiklikler, doğal olarak bir kuruluştaki personel pozisyonlarını da etkiler.

Dün birkaç Twitter çalışanı, olası işten çıkarmalar konusunda fazla endişelenmediklerini itiraf etmişti; ancak hisse senedi opsiyonları ve tazminat paketleri de dahil olmak üzere pek çok farklı konu, Elon Musk’ın yaklaşmakta olan devralımı öncesinde Twitter çalışanlarının aklını kurcalıyor gibi duruyor. Üstelik çalışanların Musk’ın Twitter’ı satın almasından duyduğu bu rahatsızlık etkilerini göstermeye başlamış bulunuyor. Singapur Genel Merkezi’ndeki çalışanların, Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifinin ardından bir etkinliği iptal etme kararı alması, bu durumun en net örneklerinden birisi olarak gösteriliyor.

Musk, platformun giderlerini düşürebilecek potansiyel çözümleri araştırıyor

Bir Twitter çalışanı ise platformun satın alınmasının olası sonuçlarına, hisse senedi opsiyonlarına sahip çalışanların ücret yapılarını ve sözleşmelerini yeniden müzakere etmeleri gerekeceğini belirterek konuya dikkat çekiyor. Bununla birlikte şirket çalışanlarının da genel halk gibi satın almaya dair pek bir şey bilmemesi, ellerinde bekleyip olacakları görmekten başka pek bir çareleri olmadığı anlamına geliyor.

Dahası, SpaceX CEO'sunun Twitter içinde herhangi bir resmi görev almadığı da bir çalışan tarafından doğrulanmış bulunuyor. Aynı çalışan ayrıca, maliyetlerin düşürülmesi konusunda yorum yapmak için henüz çok erken olduğunu; bunun nedeninin de anlaşmanın henüz nihai olmaması olduğunu ifade ediyor.

Buna ek olarak bazı kaynaklara göre Musk, Twitter'ın mali durumunu artırmak için maliyetleri düşürmeye yönelik fikirleri değerlendiriyor. Söz konusu anonim kaynaklar, Tesla CEO'sunun Twitter satın alımı için finansman sağlama sırasında işten çıkarmaları düşündüğünü belirtirken; Twitter CEO'su Parag Agrawal’ın yakın tarihli bir toplantıda çalışanlarına şirketin işten çıkarma planı yapmadığını söylemiş olması dikkat çekiyor.