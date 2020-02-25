OYAK, Total Oil Türkiye’yi Satın Aldı

OYAK, Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’ten devralmak için bugün Rekabet Kurulu’na başvurdu. OYAK, aynı zamanda Milangaz’ı da satın almak için Demirören Holding’le görüşmelere devam ediyor.

Türkiye’deki en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Demirören Holding’ten Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil’i devralmak üzere Rekabet Kurula'na başvurduğunu açıkladı. OYAK, satın alma gerçekleştiğinde akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörünün önemli şirketlerinden biri haline gelecek.

OYAK’tan yapılan açıklamada, “Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil’in ticari kârlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam etmektedir” denildi.

OYAK, bu satın alma ile beraber doğrudan 30 ana sektörü belirleyen bir alanda önemli oyunculardan biri olacak gibi görünüyor. Bu alanda genişlemeye devam etmek isteyen OYAK; tüpgaz, otogaz ve dökmegaz pazarında faaliyet yürüten Milangaz’ı da Demirören Holding’ten devralmak için görüşmelere devam ediyor.

Demirören Holding, OYAK’a devri için Rekabet Kurulu’na başvurulan Total Oil Türkiye’i 2016 yılında uluslararası enerji şirketi Total S.A.’dan satın almıştı. Demirören Holding, 4 yılın ardından geçtiğimiz dönemde Total Oil Türkiye’yi SOCAR’a devretmek için görüşmüştü. Ancak Total Oil Türkiye’nin devri konusunda Demirören Holding ve SOCAR bir anlaşma sağlayamadı.

SOCAR’la yapılan görüşmelerin ardından OYAK ile yapılan görüşmelerle Total Oil Türkiye’nin devri resmen gerçekleştiriliyor. Total Oil Türkiye, ocak-kasım 2019 döneminde Türkiye pazarının yüzde 5.05’ini elinde tutuyordu.