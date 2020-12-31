İnternette Yayınlanacak 5 Yılbaşı Özel Yayını

Oldukça zorlu bir şekilde geçen 2020 yılının bitişi de hiç kolay olmayacak. Zira bugün itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlamaları, insanların yılbaşına evlerinde girmesine yol açacak. Hal böyle olunca da sizler için, bu akşam internette izleyebileceğiniz programları derledik.

Bugün 31 Aralık 2020. Tüm dünya için oldukça zorlu geçen bir yılın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üstelik bu yılın son günü, her zamankinden çok daha farklı bir şekilde geçecek. Türkiye özelinde baktığımızda hiçbir şekilde kutlamalar yapılamayacak, insanlar yeni yıla, evlerinin dışında da giremeyecekler. Bunun nedeniyse, 2020 yılını bu denli zorlu hale getiren koronavirüs pandemisi...

Kısıtlamalar nedeniyle bu yılbaşını evlerimizde geçirmek durumundayız. Haliyle de pek çok kişi, bu akşam ne yapacağını kendi bile bilmiyor. Zira televizyon kanallarına baktığımızda, pandemi etkisinin kendini buralarda da göstereceğini biliyoruz. Ayrıca yeni jenerasyonun da televizyondan pek haz etmediğinin bilincindeyiz. Bu sebeple bizler de sizin için, bu akşam internet platformlarında hangi yayınların olacağını, kimlerin yılbaşı için özel program yapacağını derledik.

2020'nin son saatlerinde izlemek isteyebileceğiniz internet yayınları

BaBaLa TV - P!NÇ Yılbaşı Özel

Oğuzhan Uğur tarafından yönetilen BaBaLa TV, özellikle de P!NÇ olarak isimlendirilen serisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Saat 22:30'da özel bir P!NÇ yayını ile abonelerinin karşısına çıkacak Oğuzhan Uğur, yayınını 3 saat boyunca sürdürecek. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak tanıtımını izleyebileceğiniz yayına, BaBaLa TV'nin burada bulunan bağlantısıyla ulaşabilirsiniz.

Zeynep Bastık - Kenan Doğulu ile Yılbaşı Konseri

Türkiye'nin son dönemlerdeki en popüler şarkıcılarından bir tanesi olmayı başaran Zeynep Bastık, bu yılbaşına müzikle girmenizi sağlayacak. Türk popunun önemli temsilcilerinden Kenan Doğulu'yu ağırlayacak olan ünlü şarkıcı, hayranlarını müziğe doyuracak. Burada bulunan bağlantıyla tanıtımına erişebileceğiniz konser, Zeynep Bastık'ın kendi ismiyle kullandığı ve buradaki bağlantıyla ulaşabileceğiniz YouTube kanalında paylaşılacak.

Cüneyt Özdemir - Yılbaşı Özel Yayını

Türkiye'nin en popüler gazetecilerinden bir tanesi olan Cüneyt Özdemir, koronavirüs pandemisinin patlak verdiği ilk günlerden beri YouTube'u aktif olarak kullanıyor. Oldukça ciddi bir de izleyici kitlesine sahip olan gazeteci, yılbaşı için özel bir yayın gerçekleştireceklerini de yayınlarından bir tanesinde duyurmuştu. Saat 20:00'de başlayacak yayında eğlencenin dibine vurulacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yayına ulaşmak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

PUBG Mobile Türkiye - Ece Seçkin, Reynmen ve Aleyna Tilki ile Yılbaşı Gecesi

Türkiye'de de oldukça geniş bir kitleye ulaşmayı başaran PUBG Mobile, mobil oyunseverleri eğlendirecek bir yılbaşı programı hazırladı. Ece Seçkin, Reynmen ve Aleyna Tilki'nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan yayın, saat 22:00'de başlayacak. PUBG Mobile Türkiye'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak programın tanıtımına, burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

GAİN - Mücbir Yılbaşı

Dün itibarıyla hayatımıza yeni bir dijital içerik platformu girdi. GAİN olarak isimlendirilen bu platform, iddialı yapımları ve program çeşitliliği ile kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Milyonlarca kullanıcıya da oldukça hızlı bir şekilde ulaşmak isteyen platform, bu bağlamda özel bir yılbaşı programı hazırladı. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın "Mücbir Sebepler" isimli programı, yılbaşına özel olarak Mücbir Yılbaşı ismiyle karşımıza çıkacak. Şayet bu programı izleyerek 2021 yılına girmek isterseniz, platformun mobil uygulamasına ihtiyacınız olacak. Bu bağlamda GAİN'in Google Play Store'daki sayfasına burada, App Store'daki sayfasına da burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Bizler de Webtekno ekibi olarak, tüm takipçilerimizin yeni yılını, en içten dileklerimizle kutluyoruz.