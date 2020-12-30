Yayın hayatına hızlı bir başlangıç yapmak isteyen GAİN, yılbaşı programını açıkladı. Açıklanan programa göre GAİN, yeni yıla girerken pek çok ünlü isme ev sahipliği yapacak.

Bugün itibarıyla yayın hayatına başlayacak olan “yeni nesil dijital içerik platformu” GAİN, modern insanlık tarihinin en karanlık yıllarından biri olan 2020’ye veda edeceğimiz 31 Aralık gecesi için programını açıkladı. Açıklanan programa göre GAİN, 2020’ye komedi ve müzik ile veda edecek.

Dün hakkında bazı detayları paylaştığımız GAİN, klasik bir dijital platformu gibi yalnızca dizi, film gibi yapımların olduğu bir mecra değil, yer yer birkaç dakikalık videoların ve canlı yayınların da yer alacağı bir içerik platformu olacak. Bu nedenle GAİN’in yılbaşı programının, diğer dijital yayın platformlarında karşılaşamayacağımız türden olduğunu söyleyebiliriz.

GAİN'in yılbaşı programında Doğu Demirkol, Teoman, Mirgün Cabas ve ...

Paylaşılan bilgilere göre GAİN’in yılbaşı programı, ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol’un saat 20:00’de yayınlanacak stand-up gösterisi ile başlayacak. Sonrasında ise Türk müzik sektörünün en ikonik isimlerinden Teoman, Mirgün Cabas ile birlikte GAİN’de olacak ve yeni albümünden bazı parçaları seslendirecek.

22:00 itibarıyla ise GAİN’in asıl yılbaşı programı seyircilerle buluşacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram’daki sevilen programı Mücbir Sebepler, “Mücbir Yılbaşı” adıyla GAİN’in özel yılbaşı programı olacak. GAİN’in açıklamalarına göre programda sürpriz konuklar ve özel şovlar da yer alacak.