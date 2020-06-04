Sosyal medya ortaya çıktı çıkalı bazı videolar tek tıkla paylaşma özelliği sayesinde kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Bu içeriğimizde ise internetin ilk viral videolarından olan 405 ve hikayesine birlikte bakıyoruz.

Uzun yıllardır hayatımızın önemli bir alanını işgal eden internet, hayatımıza birçok yeni kavram kazandırdı. İnternetin getirdiği yeni kavramlardan biri de 'viral video' oldu. Viral video, hızla çok sayıda insana tamamen organik paylaşımla ulaşan videolar için kullanılan bir kavram.

İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişim ve sosyal medya platformlarının bütün dünyada yaygınlaşması, videoların hızla viral hale gelmesini sağlıyor. Peki internette viral olan ilk videolarından 405'i hatırlayanınız var mı?

İnternetin ilk viral videolarından: 405

405 isimli video, YouTube daha internette yerini almadan önce milyonlarca insana ulaşmayı başarmıştı. 405, kısa bir sürede milyonlarca insana ulaşırken video içeriklerin izlenmesi ve yayılması konusunda bir devrim yaratmayı başardı.

Ama 405’in gösterdiği en büyük başarı, pahalı ekipmanlar olmadan, düşük bütçeyle geniş kitlelerce keyifle izlenecek videoların üretilebildiğini ve insanlara ulaştırılabildiğini göstermesi oldu. 405’in yaratıcıları, 3 dakikalık kısa filmleriyle o dönem Hollywood’un tepesine kafa tutmuş oldular.

405’in yaratıcısı olan Bruce Branit ve Jeremy Hunt, YouTube henüz yayınlanmadan önce The X-Files ve Star Trek yapımlar için efektler yapan bir butik şirkette çalışıyorlar. 30 ve 26 yaşlarında olan Branit ve Hunt, Hollywood’un bir kenarında olmalarına rağmen kendilerini sınırlandırılmış hissediyorlardı.

405’in ortaya çıkarılmasıyla ilgili The AV Club’a konuşan Hunt, “Film yapımcılarının büyük bir bütçe olmadan erişemedikleri bir beceriye sahip olduğumuzu düşünüyorduk. Buradan yola çıkarak yeni fikirler aramaya başladık” dedi.

Yeni bir proje için aylarca beyin fırtınası yapan ikili, beğeni toplayacak bir fikir bulamadı. Sonra bir gün Branit, arabasının sunroofundan kamerasını çıkarmayı düşündü ve 405’in ilk karelerini yakaladı. Branit, çektiği görüntülerin ardından CG geometrisi kullanarak otobanı boşaltmanın ne kadar zor olacağını denemek istedi. Branit’in yaptığı denemede bunun o kadar da zor olmadığı anlaşıldı.

Görüntüler üzerinde çalışan Branit, yaptığı testi Hunt’a gösterdi. Başarılı çalışmasının sonucunda ikili, basit bir kamerayla çekimlere devam etmeye karar verdiler. Branit çekimlerde oynamayı reddettiği için videoda Hunt rol aldı.

405 isimli videoda, Hunt’ın canlandırdığı sürücü, otoyolda aracıyla yol alırken bir anda dikiz aynasından arkasından gelen devasa bir yolcu uçağını görüyor. Uçak, Hunt’ın kullandığı uçağın üzerine iniyor ancak Hunt’ın kullandığı araç otoyolda yol almaya devam ediyor. Hunt, aracını kontrol etmeye çalışırken yoldaki başka bir aracı görüyor. Hunt, bir şekilde içinde yaşlı kadın bulunan aracı ezilmekten kurtardıktan sonra kendi aracını da durduruyor.

405 için sadece 300 dolar harcandı

Oldukça ilginç görünen 405, toplam 150 saniye sürüyor. Jeremy Hunt ve Bruce Branit, 150 saniyelik 405’in çekimleri için toplam 300 dolar harcadı. Üstelik böyle bir prodüksiyon için mikroskobik sayılabilecek bu bedelin büyük bir kısmı, çekimler sırasında trafik polisleri tarafından kesilen cezalara gitti.

İkili, çekimler tamamlandıktan sonra post prodüksiyon işlemlerine başladılar. Bu süreç toplam 3 ay kadar sürdü. Hunt ve Branit, uçağın aracın üzerine indiği anları oluşturmak için hafta sonları da dahil olmak üzere büyük bir çalışma yaptılar.

Hunt ve Branit çalışmalarına devam ederken filmin yayınlanacağı tarih olarak 5 Haziran 2000'yi belirlediler. Videonun yayınlanmasına bir gün kala ikilinin önüne büyük bir sorun çıktı: dosya boyutu. İkili bu sorunu aşmak için video dosyasını sıkıştırarak daha küçük bir boyuta getirdiler. Ancak bu da başka bir sorunu getirdi. DivX kodlayıcıyla dosya boyutu çözülmesine rağmen videoyu izlemek için insanların ayrı bir oynatıcı indirmeleri gerekiyordu.

2000 yılındaki çevirmeli bağlantı hızları düşünüldüğünde bu tercih, videonun organik bir şekilde yayılması için doğru bir seçim olmazdı ancak ikili önemli bir karar vererek 405’i e-postayla yaymaya başladılar. Ayrı bir program indirilerek izlenebiliyor olmasına rağmen video, hızlı bir şekilde çok sayıda insana ulaştı.

İkilinin videoyu yayınlamalarının üzerinden bir gün geçtiğinde video, 450-500 kişiye ulaşmıştı. Bir gün sonra 2.000 kişinin izlediği videoyu yayınlanmasının üzerinden 4 gün geçtiğinde toplam 100.000 kişi izlemişti. Branit, videonun bir ya da iki hafta içinde birkaç milyon insana ulaştığını belirtti.

Milyonlarca insana ulaşan 405, Jeremy Hunt ve Bruc Branit’in kariyerinin yönünü değiştirdi

405, milyonlarca insan tarafından izlenirken Hunt ve Branit’in de isimleri sektörde duyulmaya başladı. Branit, Hollywood’dan tekliflere almaya başladıklarını, televizyon şovlarına çağrıldıklarını ve Los Angeles Belediye Başkanı’yla telefonla görüştüklerini söyledi. Jeremy Hunt ve Bruce Branit, daha önce Star Trek’teki çalışmaları sırasında iki Emmy Ödülü’ne aday gösterilmişti. Ancak ikiliye endüstrinin kapılarını açan asıl olay bu adaylıklar değil, 405 oldu.

405’in yayınlanmasının üzerinden yarın, tam olarak 20 yıl geçmiş olacak. 405, sinema tarihinde önemli bir yer kazandı. Sayısız film okulu eğitimlerinde film, referans olarak kullanıldı. Hatta J.J. Abrams, filmin ilham kaynağı olduğunu dahi söyledi.

Jeremy Hunt ve Bruce Branit, 405’le kazandıkları başarının ardından günlük işleri bırakarak birlikte bir prodüksiyon ve VFX şirketi kurdular. İkili King Kong ve 300 Spartalı gibi gişe rekorları kıran filmlerle beraber Westworld, Breaking Bad, Pushing Daisies ve Better Call Saul gibi dizilere imza attılar. İkili başarılı kariyerlerini 10 Emmy Ödülü’yle de taçlandırmayı bildi.

İnternetin viral yayılım gücünü gösteren 405: