Bazı videolar vardır ki yıllar geçmesine rağmen gördüğümüz an gülmeye başlarız. Biz de sizler için yıllar önce viral olmuş 10 videoyu derledik.

Özellikle YouTube ve Facebook'un popüler olmasıyla beraber oldukça ilginç ve komik videolara şahitlik ettik. Şimdilerde selfie çekmek için elden düşmeyen telefonlar, birkaç yıl öncesinde komik bir an yakalayabilmek için tetikte bekletilmekteydi. İşte kameralı telefonlar ve sosyal medyanın bir armağanı olan zamanında viral olmuş 10 video.

Büyük E Samet Büyük

Şimdilerde görsek tanımakta zorlanacağımız Samet, yıllar önce masum düşünce tarzıyla bizleri kahkahaya boğmayı başarmıştı. Öğretmeninin cep telefonu kamerasıyla çektiği Samet, umarız daha sonrasında büyük "E" yazmayı öğrenmiştir.

Tamam Baba Tamam

Babasıyla ayakkabı alışverişine çıkan küçük kızımız, ebeveynine zorlu ve komik anlar yaşatıyor. Trip atmaya çok küçük yaşta başlayan bu tatlı kızın videosu, bir döneme damgasını vurmayı başarmıştı.

Bayhan ve Etkileri

Türk televizyonlarının gördüğü en sansasyonel yarışmalardan biri olan Popstar, Bayhan'ın ülke çapında adını duyurmasını sağlamıştı. Bayhan ve kendine has yorumundan etkilenen bu minikler ise yarışmanın seçmelerinde eğlenceli anlar yaşatmayı başardı.

Bas Gaza Aşkım Bas Gaza

Türk müziğinde İsmail YK etkilerinin sürdüğü yıllardaydık ve bu iki minik arkadaşımız da efsane olacak bir performans sergilemeyi başardılar. Daha sonra her internet ünlüsü gibi Beyaz Show'a çıkan ikili, Türkiye'nin kalbini kazanmıştı.

Ablasına Sağlam Bir Tokat Atan Küçük Kardeş

Bir zamanların popüler aktivitelerinden olan webcam videoları, bazen ufak kazalara şahitlik etmemizi sağlamaktaydı. Videoda önünün kapatılmasına sinirlenen bu küçük kız ise daha sonra bir efsane haline gelecek tokatını ablasına savurmaktan sakınmıyor.

Kalk Kız Soğan Hazırla

Şarkı söylerken kendini videoya alan bu genç kız, annesi tarafından adeta sanata küstürüldü. Bu anlardan sonra soğan hazırlamayı asla ihmal etmediğini düşündüğümüz genç kız, zamanında paylaşım rekorları kırmıştı.

Türkstar Fatih

Annesi onu doğuştan star doğuran Fatih, dansını sergilerken nefesini ayarlayamamış ve elemeleri geçememesiyle bizi yasa boğmuştu. Efsaneleşmiş bir Tarkan parçası seçen Fatih, maalesef ki şarkının ağırlığı altında ezildi.

Para Atmaca

Caner Özyurtlu'nun şaka programı Kızma Kazan için sunduğu Para Atmaca yarışmasına çağırılan Hasan Bey, sunucunun tamamen taraflı yönetimine rağmen iyi dayanmıştı. Ancak bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan Hasan Bey, yarışmayı iyi bir para ödülü ile tamamladı.

Artiz Ne Arar La Bazarda?

Muhabirin pazarda artış var mı sorusunu artist olarak algılayan dayımız, uzun bir süre ülkenin gündemine oturmayı başarmıştı. Hatta biraz da abartılarak bıkkınlık getirilen bu akım, zamanla her şey gibi unutuldu.

Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz

Özünde mantıklı açıklamalarda bulunan bu abimiz, herkesin istediği gibi hareket etme özgürlüğünün olduğunu anlatmak istiyor ancak doğru kelimeleri seçtiğine tam olarak emin değiliz.