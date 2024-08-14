İnternetin kurucusu Tim Barners-Lee, web adreslerinde standart olarak bulunan “http://” ifadesindeki çift eğik çizgiden pişman olduğunu söylemişti. Peki tam olarak neden?

“İnternetin mucidi” denilen Tim Berners-Lee, 1989 yılında World Wide Web’i (WWW) icat ettiğinde web adreslerinin (URL) standart formatta olması için belirli kurallar ve semboller geliştirdi.

Bunlardan biri de URL’lerin başında yer alan, URL’leri internetteki kaynaklara ulaştıran "Hypertext Transfer Protocol (HTTP)" anlamındaki “http://” ifadesiydi ancak Lee, yıllar sonra bu formattan pişman oldu.

Temelden başlayalım. Neden çift eğik çizgi?

Çift eğik çizgi, URL’nin yapılandırılmasında hiyerarşiyi göstermek için kullanılan bir semboldü ve internetin ilk yıllarında ağ üzerindeki kaynakların adreslenmesi için gerekliydi.

“http://” ifadesi, web tarayıcısına bu adresin hangi protokelle işleneceğini söylüyordu. Bu protokol belirtiminden sonra gelen, alan adı gibi kısmın bir web kaynağına işaret ettiğini göstermek için kullanılıyordu.

Tim Berners-Lee, bu formattan pişman oldu.

Berners-Lee, yıllar sonra, bu formatı tasarlarken yaptığı bazı seçimlerin gereksiz ve işlevsiz olduğunu fark etti. Web tarayıcıları zaten protokol belirtiminden sonra gelen kısmın bir web kaynağı olduğunu anlayabiliyordu.

Berners-Lee, bu durumun hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için fazladan bir yük getirdiğini, ilk yıllardaki teknoloji ve anlayışla, bu sembolün gerekliliğini sorgulamadığını belirtti.

Ayrıca yeniden bir URL formatı tasarlayacak olsaydı çift eğik çizgiyi tamamen kaldıracağını, “http:örnek.com” gibi çok daha basit formatlar seçeceğini söyledi.

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