İnternette Beğendiğiniz Herhangi Bir Ayakkabıyı Anında "Deneyebileceksiniz"

Google, yapay zekâ yardımıyla istediğiniz bir ayakkabıyı sanal olarak denemenizi sağlayan bir özelliği Google Alışveriş'e getirdiğini açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ konusunda en önde gelen firmalardan biri olan Google, bu teknolojiyi alışveriş deneyimine de entegre etmeye başlamıştı. Daha önce kıyafetleri sanal olarak denemenizi sağlayan bir özellik tanıttığını görmüştük. Şimdi ise ayakkabılarla ilgili benzer bir özellik geleceğini açıkladı.

Google Shopping üzerinden kullanılabilecek bu özellik, internette gördüğünüz bir spor ayakkabıyı, topukluları, terlikleri veya sandaleti denemenize imkân tanıyacak. Böylece satın almadan önce nasıl görüneceği konusunda bir fikir edinebileceksiniz.

İstediğiniz ayakkabıyı deneyin

Özelliği kullanmak için Google’ ayaklarınızı içeren bir fotoğraf göndermenize gerek olmayacağını da belirtelim. Bunun yerine tıpkı kıyafet deneme özelliğinde olduğu gibi tüm vücudunuzu gösteren bir görseli yüklemeniz yeterli olacak. Bunun ardından Google’ın yapay zekâsı, beğendiğiniz ayakkabıyı sizin vücudunuza uygun hâle getirerek nasıl görüneceğini gösterecek.

Paylaşılan örneklere baktığımızda farklı türden ayakkabıları kullanıcı üzerinde gösterebildiğini görebiliyoruz. Daha da ilgi çeken kısmı ise ayak parmakları görünen ayakkabıları bile denemenize imkân tanıyacağı bildirilmiş. Yapay zekâ, ayakkabıya göre kullanıcı için ayak parmağı üretebiliyor. Bu özellik, Doppl uygulamasında tanıtılmıştı ancak burada da kullanılabilecek.

Çetin K. 1 saat önce
Gemini üzerinden mi yapiliyor?
