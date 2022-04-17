Rekabet Kurulu, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının ardındaki sebepleri araştırdı. Buna göre tüketicilerin yüzde 60,7'sinin uygun fiyat sebebiyle internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği tespit edildi.

Rekabet Kurulunun, “e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu” yayımlandı. E-pazaryeri platformlarına dair düzenlenen sektör incelemesi çerçevesinde hazırlanan rapor için internetten alışveriş yapan tüketiciler bazında bir anket gerçekleştirildi.

Toplamda 1806 tüketicinin katılımıyla gerçekleşen anket sonucunda katılımcıların e-ticaret yaparken dikkat ettiği unsurlar ele alındı. Buna göre tüketicilerin bir şeyler almak için fiziki mağazalardansa çevrimiçi ticareti tercih etmesinin temel sebeplerinden birinin “uygun fiyat” olduğu ortaya çıktı.

Tüketicilerin yüzde 60'tan fazla uygun fiyat sebebiyle çevrimiçi mağazaları tercih ediyor

Bahsi geçen anketten yapılan derlemede tüketicilerin e-ticarete yönelmesinin ardındaki en büyük gücün uygun fiyat olduğu anlaşılırken bunu “zaman tasarrufu” ve “ürün çeşitliliği” takip etti. Buna göre kullanıcıların çevrim içi ortamlardan alışveriş yapmasının ardındaki nedenlerin yüzdeleri şu şekildeydi:

Yüzde 60,7 ile uygun fiyat

ile uygun fiyat Yüzde 50,4 ile zaman tasarrufu

ile zaman tasarrufu Yüzde 45,6 ile ürün çeşitliliği

Katılımcıların çevrimiçi alışveriş yapmaktan vazgeçmelerine sebep olan faktörden öne çıkan sebep ise tüketicilerin ürünü deneyerek/görerek/dokunarak almak istemesi oldu. Kullanıcıların çevrimiçi alışverişten kaçınmasının nedenleri şu şekildeydi:

Yüzde 26,8 ile deneyerek/görerek/dokunarak alma isteği

ile deneyerek/görerek/dokunarak alma isteği Yüzde 22,7 ile iade güçlüğü

ile iade güçlüğü Yüzde 20,3 ile kişisel verileri paylaşma konusunda duyulan endişe

ile kişisel verileri paylaşma konusunda duyulan endişe Yüzde 20,2 ile satıcılara güvenmeme ve aldatılma endişesi

Ürünü satın alırken hangi platformları tercih ettikleri de sorulan tüketicilerin bu soruya olan cevabı ise şu yöndeydi:

Yüzde 76,6 ile e-pazaryerleri

ile e-pazaryerleri Yüzde 14,6 ile marka/firma internet sitesi

ile marka/firma internet sitesi Yüzde 8,8 ile sosyal medya

Bununla birlikte tüketicilerin, bir ürünü almak için markasının internet sitesindense e-pazaryeri platformlarını tercih etmesi de araştırıldı. Buna göre sebebin yüzde 54,5 ile bir kez daha “uygun fiyat” olduğu ortaya çıkarken bunu

Yüzde 44,5 ile “ürün çeşitliliği,

ile “ürün çeşitliliği, Yüzde 38,5 ile bedava kargo,

ile bedava kargo, Yüzde 36,6 ile pazar yerinin güvenilirliği ve bilinirliği,

ile pazar yerinin güvenilirliği ve bilinirliği, Yüzde 31,6 ile tüketici yorumlarının çokluğu takip etti.

Öte yandan alışveriş yapmadan önce ürün yorumlarını “her zaman” ve “çoğu zaman” okuyanların toplam oranı yüzde 70,5 olarak ortaya çıktı. Buna karşılık alışveriş öncesinde yorumları okumayanların yüzdesinin ise sadece yüzde 2,4 olduğu tespit edildi. Tüketicilerin yüzde 53,3’ü yorumlarını okudukları ürünü çoğu zaman aldıklarını belirtirken, yüzde 18’i de söz konusu ürünleri her zaman aldığını kaydetti.

Ürünlere yapılan yorumların tüketicilerin ürünü satın alma kararını nasıl etkilediği araştırıldı

Ankette, bir ürüne yapılan yorumların tüketicilerin kararını nasıl etkilediği de tespit edildi. Buna göre katılımcıların,

Yüzde 46,2 ’si “çok etkiler”,

’si “çok etkiler”, Yüzde 17,4 ’ü “etkiler”,

’ü “etkiler”, Yüzde 9’u ise “etkilemez” cevabını verdi.

Ek olarak tüketicilerin yüzde 62,4’ü, bir ürün veya satıcısı hakkında hiç yorum olmamasının alışveriş kararını çok etkileyeceğini belirtti. Bir ürünle ilgili arama sonuçlarında kaçıncı sayfaya kadar baktıkları sorulan tüketicilerin yüzde 28,4’ünün cevabı ise sadece ilk ve ikinci sayfaya kadar baktıkları yönünde oldu.

Anket kapsamında tüketicilerin ürün sorgularken en çok kullandıkları sıralama kriterleri de ortaya çıktı. Buna göre kullanıcıların,

Yüzde 39,6 ’sı “en düşük fiyat”,

’sı “en düşük fiyat”, Yüzde 19,9 ’u “en çok satılan/beğenilen”,

’u “en çok satılan/beğenilen”, Yüzde 16,9 ’u pazar yeri tarafından önerilen,

’u pazar yeri tarafından önerilen, Yüzde 15,2’si ise “en yüksek fiyat” kriterine göre arama yaptığını ifade etti.

Bununla birlikte pazaryeri tarafından gösterilen satıcının katılımcıların yüzde 33,3’ü tarafından sıklıkla tercih edildiği; yüzde 43,6’sı tarafından ise bazen tercih edildiği tespit edildi.

Son olarak, bugüne kadar yaptığı pazaryeri alışverişlerinde sorunla karşılaştıklarını dile getiren tüketicilerden yüzde 14,5'i bu sorunun ürünün geç ulaşması olduğunu, yüzde 12'si ise ürünün hasarlı teslim edilmesi olduğunu belirtti.

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