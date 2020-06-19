Into the Wild'ın Ünlü Otobüsü, Güvenlik Nedeniyle Taşındı

Into the Wild adlı kitaba ve aynı adı taşıyan filme konu olan meşhur terk edilmiş otobüs, güvenlik gerekçesiyle taşındı. Gezgin Christopher McCandless'ın içinde hayatını kaybettiği otobüs, askeri helikopterle güvenli bir bölgeye götürüldü.

ABD'li gezgin Christopher McCandless'ın gerçek hayat hikayesini anlatan 'Into the Wild' kitabına ve kitapla aynı adı taşıyan filme konu olan terk edilmiş otobüs, ziyaret etmek isteyen turistler için tehlike yaratması nedeniyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Christopher McCandless'in, ABD'nin Alaska eyaletinde bir süre yaşadığı ve içinde açlıktan yaşamını yitirdiği ünlü otobüs, meraklı maceraperestlerin uğrak noktası haline gelmişti. Ancak otobüsü görmek üzere bölgeye giden turistlerin hayatlarına mal olabiliyordu. Bu nedenle otobüs, bir askeri helikopter yardımıyla bulunduğu bölgeden taşındı.

Into the Wild'ın ünlü otobüsü, turistler için tehlike saçıyordu

Alaska'nın orta kısmında, en yakın kasabaya 50 km uzakta bulunan otobüse ulaşmak için ziyaretçilerin Teklanika Nehri'ni geçmesi gerekiyor. Geçen yıl yeni evli Belaruslu bir kadın, nehirden geçmeye çalışırken boğulmuştu. 2010'da ise başka bir boğulma vakası daha olmuştu. Ayrıca nisan ayında bölgede mahsur kalan bir Brezilyalı, şubat ayında ise beş İtalyan yine boğulmak üzereyken kurtarılmış, turistlerden birinde şiddetli soğuk yanmasına rastlanmıştı.

Eyalet yetkilileri, 2009-2017 yılları arasında otobüsü ziyaret etmek isteyen turistler için 15 arama kurtarma çalışması düzenlendiğini açıkladı. Alaska Doğal Kaynaklar Sorumlusu Corri Feige, "İnsanları Alaska'nın vahşi doğasından güvenli bir şekilde zevk almaya teşvik ediyoruz ve bu otobüsün popüler hayal gücü üzerinde sahip olduğu etkiyi anlıyoruz. Ancak bu terk edilmiş ve durumu giderek kötüleşen araç tehlikeliydi ve maliyetli kurtarma çalışmaları gerektiriyordu. Daha da önemlisi bazı ziyaretçilerin hayatına mal oluyordu" dedi.

Otobüs güvenli bir bölgede tutulacak

Into the Wild'ın meşhur otobüsüne ne olacağı henüz bilinmiyor. Alaskalı yetkililer, bu konuda bir karar alınıncaya dek otobüsün güvenli bir bölgede tutulacağını açıkladı. Denali bölgesi belediye başkanı Clay Walker, 1940'larda imal edilen otobüsün 60 yıl önce bölgeye getirildiğinin bilgisini verdi.

Walker, terk edilmiş otobüsün meraklı turistler için tehlikeli bir ziyaret noktası haline geldiğini ve sorunun artık çözülmesi gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda tarihimizin bir parçası ve ortadan kalktığını görmek biraz hüzün veriyor" dedi.

ABD'li gezgin Christopher McCandless, otobüste hayatını kaybetmişti

Christopher McCandless, 1992'deki Alaska yolculuğu sırasında terk edilmiş otobüsü bularak orada yaşamaya başladı. Otobüste yaklaşık üç ay geçiren McCandless, düzenli olarak notlar tuttu. Bu sürenin ardından geri dönmeye karar veren McCandless, Teklanika nehrinin yükselmesi nedeniyle otobüste mahsur kaldı. Bu esnada yaralanan gezgin, yiyecek ve ekipmanlarının yetersiz olması nedeniyle güçten düştü ve hayatını kaybetti.

McCandless'ın cansız bedeni 6 Eylül 1992'de, kaldığı otobüste Butch Killian adlı bir avcı tarafından bulundu. Yazar Jon Krakauer, talihsiz gezginin hikayesini anlatan 'Into the Wild' adlı kitabını 1996'da yayımladı. Ardından 2007'de Sean Penn, kitabı temel alan aynı adlı filmin yönetmenliğini yaptı.