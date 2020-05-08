Koronavirüs Nedeniyle Turist Sayısı Yüzde 78 Düşebilir

Sosyal mesafe nedeniyle evlerimize kapandığımız bu süreçte turizm sektörü için de korkutucu veriler geliyor. Son olarak Dünya Turizm Örgütü, dünya genelinde turizm sayısındaki gerilemeyi açıkladı. Görünen o ki zarar beklenenden fazla olacak.

Koronavirüs pandemisi sürecinde pek çok sektör büyük yaralar aldı ve almaya devam ediyor. En çok zarara uğrayan sektörlerden biri olması beklenen turizm sektörü için de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle uluslararası turist sayısının yüzde 58 ile 78 arasında azalabileceğini duyurdu.

İspanya’nın başkenti Madrid’te merkezi bulunan UNWTO, COVID-19’un dünya turizmine ne gibi etkileri olacağını araştırdığı “Mayıs Turizm Barometresi” isimli raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, turist sayısının mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azaldığı açıklandı. Ayrıca, 2020’nin ilk 3 ayında uluslararası turist sayısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22’lik düşüş olduğu duyuruldu.

Maddi zarar büyük

2020’nin ilk 3 ayı için açıklanan rapora göre, bu süreçte dünya genelinde turist sayısının 67 milyon azaldığı açıklanırken, turizm gelirinin de 80 milyar dolar gerilediği belirtildi. Yapılan çalışmada, salgın nedeniyle sınırların kapatılması, uluslararası ve yurt içi seyahatlerin kısıtlanması gibi etkenlerin turizm sektöründe belirsizliği artırdığı açıklandı.

Önümüzdeki süreçte zarar daha da büyüyecek

Turizm sektörünün en hareketli dönemleri yaz aylarında olur. UNWTO’ya göre 2020’de turizm sektörü, geçen yıla kıyasla yüzde 58 ile 78 arasında küçülecek. Bu da ülkemiz gibi turizm ülkelerine büyük zararlar yaşatacak.

Koronavirüste son durum ne?

Dünya genelinde 3,8 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs, bu süreçte 269 bin insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkemizdeki vaka sayısına baktığımızda ise son dönemde iyileşme sayısında artış görünüyor. Ülkemizde şu ana kadar 133.721 kişide koronavirüs tespit edilirken, 3.641 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı süreçte 82.984 vatandaşımız ise iyileşti. Bu sayılara göre ülkemizde hala koronavirüse karşı mücadele eden 47.096 vatandaşımız bulunuyor.