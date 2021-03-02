Invader 5R, Dünyanın En Hızlı Kara Aracı Olmayı Hedefliyor

En azından teoride 1600 km/s hıza ulaşma potansiyeline sahip olan Invader 5R, dünyanın en hızlı kara aracı unvanını ele geçirmeyi hedefliyor. Aracın rekor denemeleri, gelecek yıl gerçekleştirilecek.

SpaceX, Blue Origin gibi şirketler daha hızlı ve güçlü roketler ile gezegenler arası seyahati mümkün kılmaya çalışırken bir grup girişimci de Dünya’da, en hızlı kara aracını üretebilmek için birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyorlar. Bloodhound, dünyanın en hızlı kara aracını geliştirme çalışmalarında en çok bilinen şirket olsa da bu konuda kesinlikle yalnız değil.

2012 yılından bu yana Invader 5R roket destekli kara aracı üzerinde çalışmalarına devam eden Avustralyalı bir girişim olan Invader, hedefini 1.600 km/s gibi oldukça yüksek bir seviyeye koymuş durumda. 16 metre uzunluğa ve 9 tonluk bir ağırlığa sahip olan araç, Bloodhound'un kıramadığı 1.000 mil/s (1.600 km/s) hız rekorunu kırmaya oldukça yakın görünüyor.

Invader 5R'nin maksimum hıza çıkması 5 kilometre, durması 12 kilometre sürüyor

Geliştirdikleri araç ile ilgili açıklamalarda bulunan Invader 5R’nin yatırımcısı, tasarımcısı ve pilotu Rosco McGlashan, geliştirdikleri çift roket motorlu aracın hedeflerine ulaşacak güce sahip olduğundan emin. McGlashan’a göre araç, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 1,1 saniyede gerçekleştirebilecek ve maksimum hıza 30 saniyeden kısa sürede ulaşabilecek kapasiteye sahip. Bu süre zarfında araç, 2,8 ton sıvılaştırılmış roket yakıtını yakarak 1000 derece santigrat sıcaklığa ulaşacak.

Alüminyumdan üretilmiş ve her bir yaklaşık 140 kilogram ağırlığa sahip 35 inçlik jantların üzerinde duracak olan araç, 199.812 beygir gücünü kontrol etmek için gerçekten sağlam jantlara ihtiyaç duyacak. Araç tam hıza ulaştığında jantlar, 50.000 G’lik bir kuvvete karşı dayanmak zorunda olacaklar. Aracın sağ salim durabilmesi için ise hidrolik hava frenlerine ve disk frenlere ek olarak paraşüt fren sistemi bulunuyor.

Aracın maksimum hıza ulaşması yaklaşık 5 kilometre sürüyor. Durması için ise 12 kilometre daha ilerlemesi gerekiyor. Projenin başındaki isim olan McGlashan, halihazırda Avustralya’nın en hızlı kara aracı pilotu rekorunu elinde bulunduruyor. Dolayısı ile “hız rekoru kırma” konusunda usta bir isim olduğu söylenebilir. Yine de McGlashan’ın başarılı olup olmayacağını öğrenmek için önümüzdeki yıla kadar çalışmaların tamamlanmasını beklememiz gerekiyor.

Invader 5R fotoğrafları