Ses Hızını Aşan Otomobil Bloodhound Satışa Çıkarıldı

Yer üzerindeki en yüksek hıza ulaşması için otomobil geliştirmeyi amaçlayan Bloodhound projesinin aynı isme sahip aracı satışa çıkarıldı.

Bloodhound projesi yıllar önce kara üzerindeki en yüksek hıza sahip aracı üretme amacıyla yola çıkmıştı. Kanatları olmayan bir jet uçağa benzeyen ve Bloodhound adı verilen aracın saatteki hızı 1000 kilometreye yaklaşıyordu.

Bu ilginç ve kesinlikle hızlı araca sahip olmak isteyenler için bir fırsat ortaya çıktı. Kalahari Çölü'nde yapılan hız denemesinde rekor kıran araç şimdi satılık. Her ne kadar araca sahip olmak için gereken meblağ açıklanmamış olsa da epey yüksek olduğu kesin.

Hedef 1228 kilometre

Aracın üzerinde bulunan motor otomobillerdekilerden farklı, bir Eurojet motoru kullanılıyor. Bu jet motorun sağladığı 9 tonluk itiş gücünün üstüne yaklaşık 4-5 tonluk bir itiş kuvveti daha eklenmesi gerekiyor. Bunun için gereken meblağın ise 8 milyon pound civarında olduğu belirtiliyor.

BBC News'e konuşan aracın şu anki sahibi, projede ilerleyebildiği kadar ilerlediğini ancak projeye daha fazla yatırım yapamayacağını ifade etti. Aslında görece sorunsuz ilerleyen proje önce sponsor bulmakta yaşanan sıkıntılar, sonra da pandemi nedeniyle oluşan olumsuz koşullar nedeniyle ciddi aksaklıklarla karşılaştı.

Aracın şu andaki en yüksek hızı 1010 km/saat seviyesinde. Daha önce saatte 965 kilometre hız limitini aşabilen yalnızca 7 farklı otomobil olmuştu. Yakın zamanda yapılan incelemelerde toplanan verilere göre Bloodhound, saatte 1280 kilometrenin üzerinde hıza erişebiliyor.

Son ihtimal müze

Aracın yatırımcı bulamaması halinde gideceği yer ise bir müze olacak ancak müze son ihtimal olarak görülüyor. Kaldı ki anlaşma yalnızca aracı değil, projeyi ilerletmeye çalışan firma olan Grafton LSR'ın tamamını kapsıyor.

Aracın parçalanması gibi bir ihtimal ise söz konusu değil. 2018 yılında da benzer bir kriz yaşayan proje, o günkü sıkıntılarını da aşmayı başarmış ve 2019 yılında da rekora imza atmıştı. Bakalım Bloodhound bir gün gerçekten de saatte 1280 kilometreyi aşabilecek mi?