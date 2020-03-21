iOS 13.4'lü Tüm iPhone'ların Batarya Süreleri Test Edildi

Apple’ın önümüzdeki günlerde iPhone kullanıcılarına göndermesi beklenen iOS 13.4, batarya performansı testine girdi. Yeni iOS sürümü, bir önceki iOS sürümü olan 13.3.1’e kıyasla daha kötü bir performans elde etti.

Apple, bundan yaklaşık iki hafta önce iOS, macOS ve tvOS işletim sistemleri için yeni bir beta sürümü yayınlamıştı. Şirketin yayınladığı beta sürümleri arasından iOS için yayınlanan sürüm, bu işletim sistemi için yayınlanan beşinci ve son beta sürümüydü.

Apple’ın yakın zamanda halka açık bir şekilde yayınlaması beklenen iOS 13.4, bugün geliştiriciler tarafından bir teste sokuldu. Apple tarafından geliştiriciler ve test kullanıcıları için yayınlanan beta sürümünü indiren iAppleBytes, iOS 13.4’ün iPhone cihazlarda nasıl bir batarya performansı sağladığını ölçtü.

iOS 13.4 işletim sisteminin batarya performansı sınandı:

iAppleBytes, iOS 13.4’ün batarya performansını ölçmek için tek telefonla yetinmeyerek birden fazla iPhone'u teste soktu. YouTube kanalının teste soktuğu iPhone modelleriyse iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR ve iPhone 11 şeklinde oldu.

Geekbench’in uygulamasında bulunan batarya benchmark testine sokulan her bir iPhone cihaz, beklenenin dışında bir sonuç verdi. Aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere iPhone XR haricindeki tüm cihazlar, iOS’un yeni sürümüyle batarya performansında düşüş yaşadı. Cihazların iOS 13.4 ve iOS 13.3.1 sürümlerinde gösterdikleri batarya performansları ise şu şekilde oldu:

iPhone SE : 3 saat 3 dakika -> 3 saat

: 3 saat 3 dakika -> 3 saat iPhone 6S : 3 saat 20 dakika -> 3 saat 9 dakika

: 3 saat 20 dakika -> 3 saat 9 dakika iPhone 7 : 3 saat 42 dakika -> 3 saat 26 dakika

: 3 saat 42 dakika -> 3 saat 26 dakika iPhone 8: 3 saat 27 dakika -> 3 saat 20 dakika

3 saat 27 dakika -> 3 saat 20 dakika iPhone XR : 6 saat 4 dakika -> 6 saat 12 dakika (Tek gelişme gösteren cihaz.)

: 6 saat 4 dakika -> 6 saat 12 dakika (Tek gelişme gösteren cihaz.) iPhone 11: 6 saat 59 dakika -> 6 saat 8 dakika

Yapılan son testlerde batarya performansı konusunda gelişme gösteremeyen iOS 13.4 işletim sistemi, tahminlere göre 24 Mart günü Apple cihazlarına gönderilmeye başlayacak. Yazımızda bahsi geçen testin sonuçlarının son sürümde de böyle olup olmayacağını ancak o gün görebileceğiz.

iOS 13.4 batarya performansı testinin videosu: