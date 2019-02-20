iOS 13 ile Kullanıcıları Sinirlendiren Ses Kısma - Açma Ekranı Kaldırılacak

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Senelerdir iPhone kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellik en sonunda kaldırılıyor. Ses açma - kısma ekranı artık ekranın ortasına pat diye gelmeyecek.

Apple, iPhone'da adeta kronik bir sinir bozuculuk halini alan ses açma ve kısma ekranını en sonunda kaldırıyor. Bildiğiniz gibi oyun oynarken veya video izlerken eliniz yanlışlıkla bile ses butonlarına değerse 3-4 saniye 'löp' diye ekrana bir ses ibaresi oturuyor. Hal böyleyken o 4-5 saniye hiçbir şey göremez oluyorsunuz.

Bu anlamsız dayatma, iOS 13 ile yok olmak üzere. Tipster merkezli gelen dedikoduya göre, gelecek olan karanlık mod ve birçok hata düzeltmesi ile birlikte bu kocaman HUD tarihe karışacak. Bunun yerine yine ekranın üst kısmında küçük bir ses açma kapama ikonu göreceksiniz.

Apple'ın geliştirici konferansında duyuracağı ve aynı gün deneme sürecine girecek olan iOS 13, hem birçok hata düzeltmesi içerecek hem de artık kabak tadı vermeye başlayan ses ikonu sorununa da çözüm olacak.
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Volume-heads-up-display-to-be-elimiated-in-iOS-13-says-tipster_id113827
Etiketler: ios, iOS 13
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