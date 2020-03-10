Apple, iOS 14 üzerinde çalışmaya devam ediyor. iOS 14, Apple Pencil ile yazılan el yazısını metne dönüştürecek bir OCR özelliği sahip olabilir. Daha önce pek çok cihazda gördüğümüz bu özellik, kullanıcılar için büyük fayda sağlayabilir.

Apple'ın hala üzerinde çalışmaya devam ettiği mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 14 ile ilgili gelen yeni bir bilgiye göre iOS 14’te Apple Pencil ile yazılan el yazısının metin haline dönüştürülebilecek.

iOS 14’ün yeni OCR özelliği sayesinde Apple Pencil ile herhangi bir metin alanına dokunarak mesaj yazılabilecek. Apple Pencil ile metin alanına yazılan el yazısı iOS 14’ün yeni özelliği sayesinde daktilo harflerine dönüştürülerek gönderilebilecek.

Macrumors’un elde ettiği bilgilere göre PencilKit adı verilen özellik; Mesajlar, Notlar, Hatırlatıcılar, Takvim ve Mail gibi herhangi bir metin giriş alanında çalışabilecek. Apple Pencil ile dokunulan metin giriş alanında kayan bir ekran açılacak ve bu alana Apple Pencil ile yazı yazılabilecek.

Apple’ın şu anda el yazısını metne dönüştüren herhangi bir özelliği yok. Sadece Notes uygulamasında el yazısı kelimeleri tanıyan ve bu kelimelerin aranmasına izin veren bir özellik bulunuyor. Yeni özellik iOS’in kendi uygulamalarında çalışmakla beraber üçüncü taraf uygulamalarla da çalışabilecek gibi görünüyor.

Apple Pencil ile el yazısının metne dönüştürüleceği özelliğin iOS 14’te kesin olarak bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Apple, iOS için geliştirdiği özelliklerin lansmana kadar hazır olmaması halinde bu özelliklerin yayınlanacak ilk iOS 14 sürümünde bulunmaması gibi bir ihtimal de bulunuyor.

El yazısını metne dönüştürecek OCR özelliğinin yanında Apple, “Sihirli Dolgu” ismi verilecek bir özellik üzerinde de çalışıyor. Sihirli Dolgu özelliği ile kullanıcının çizdiği resimler iOS tarafından renklendirilebilecek.