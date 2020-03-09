Apple'dan Yeni Kulak Üstü Kulaklığa Dair İpucu Geldi

Bir geliştirici, iOS 14'ün kodlarında bulunan 2 ikondan Apple'ın yeni kulak üstü kulaklığına dair ipuçları edindi. Ortaya çıkan ikonlar, kulaklığın 2 farklı renkle piyasaya çıkacağına işaret ediyor.

2 yıl önce analist Ming-Chi Kuo, yatırımcılara Apple'ın AirPods ile benzer özelliklere sahip bir kulak üstü kulaklık üreteceğini söylemişti. Bu yazımızda da kulaklıklar resmen duyurulmadan önce özelliklerine göz atacağız. Gelen bilgilere göre iOS 14'ün yazılımında bu kulaklıkların açık ve koyu versiyonlarını temsil eden 2 ikon bulunuyor.

Bahsi geçen 2 ikon bize Apple'ın bu kulaklığının nasıl görüneceği hakkında bugüne kadarki en net bilgiyi veriyor. Bu ikonlar, iOS 14'te daha satışa çıkmamış olan kulakları temsil etmesi için kullanılmış.

Kulaklığın tasarımı:

Aynı simgenin farklı 2 versiyonla karşımıza çıkması, AirPods'un kulak üstü versiyonu olacak olan kulaklığın en az 2 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulma beklentisini ortaya çıkarıyor. Beyaz, siyah veya uzay grisi renklerinden ikisinin tercih edilebileceği düşünülüyor. Apple, AirPods'u ve AirPods Pro'yu sadece beyaz renkte satışa sunmuştu.

Bu açık ve koyu olan ikonlar; siyah ve beyaz dışındaki renkleri de temsil ediyor olabilir. Apple'ın sahip olduğu Beats, kulaklıkların rengini önemli bir pazarlama özelliği olarak kullanıyor fakat Apple, AirPods serisi için bu özellikten yararlanmıyor. Ayrıca bu ikonlar, bize kulaklığın boyutu hakkında da fikir veriyor.

Kulaklığın muhtemel özellikleri:

Apple'ın kulak üstü kulaklıklarının, Beats'in yakında çıkan kulaklıklarından daha çok AirPods'un özelliklerini barındırması bekleniyor. Örneğin bu kulaklıkların AirPods gibi kulağa takınca sesin otomatik olarak açılması ve çıkarınca otomatik kapanması gibi özellikleri bulunduracağı düşünülüyor. Apple, AirPods'un bazı özelliklerini Beats'in Beats Solo Pro gibi ürünlerinde de kullandı. Kulak üstü bir kulaklık olan Solo Pro'da, AirPods'ta kullanılan yonga ve yine AirPods'ta yer alan ses kesme ve ses geçiş özelliği bulunuyor.

Apple'ın kulak üstü kulaklığının nasıl şarj olacağı ise hâlâ gizliliğini koruyor. AirPods'un kendi şarj kutusu bulunuyor fakat Beats Solo Pro, Lightning girişi ile şarj oluyor. Kulaklık, kablosuz şarj cihazıyla gelebilir fakat bunun hakkında herhangi bir bilgi yok.

Kulaklığın üretimi:

Apple'ın bu kulak üstü kulakları 2018 yılında çıkaracağı söylentileri vardı fakat kulaklığın tedarik sorunlarını, tasarım problemleri takip etti. Ming-Chi Kuo, yatırımcılara kulaklıkların 2020 içerisinde geleceğini söyledi.

Apple'ın, kulaklığı iOS 14'ü resmi olarak yayınladıktan sonra satışa çıkaracağı düşünülüyor. Kulaklığın hangi isimle çıkacağı hakkında da henüz net bir bilgi yok fakat Apple'ın bu kulaklığı AirPods serisinin bir parçası olarak çıkaracağı tahmin ediliyor.