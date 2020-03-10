iOS 14 Kodları, Apple'ın Yeni Ürünleri Hakkında İpucu Verdi

Ortaya çıkardığı bilgilerle tanınan teknoloji platformu 9to5Mac, iOS 14 kodlarında yer alan Apple'ın yeni ürünlerine dair ipuçlarını paylaştı. Buna göre Apple, önümüzdeki dönemleri oldukça hareketli geçirecek gibi görünüyor.

9to5Mac tarafından elde edilen bir iOS 14 kodu, şirketin yeni nesil cihazları hakkında bilgileri ortaya çıkardı. Sızdırılan kodlar arasında iPhone 9, yeni iPad Pro ve yeni Apple TV Remote’a dair pek çok bilgi bulunuyor.

Ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın bizleri şaşırtabileceğini gösteriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan gelin tüm bu ürünler hakkında neler bildiğimize biraz daha yakından bakalım.

Yeni iPad Pro, üçlü kamera kurulumuyla gelebilir:

Sızdırılan iOS 14 kodları, daha önceki sızıntılarla tutarlı bir şekilde yeni nesil iPad Pro’nun üçlü kamera kurulumuyla birlikte geleceğini söylüyor. Bu noktada cihazda geniş açılı bir lens, ultra geniş açılı bir lens ve telefoto lensine ek olarak bir de 3D ToF sensörünün bulunacağı belirtiliyor. Bu da yeni nesil iPad Pro’yu mevcut iPad Pro’dan ayıran en büyük yenilik olarak dikkat çekiyor.

Önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak olan iPad Pro’ya eklenen ToF sensörünün, Apple’ın artırılmış gerçeklik özelliklerine de katkı sağlaması bekleniyor. Bilindiği üzere Apple’ın iOS 14 için yeni bir artırılmış gerçeklik uygulaması üzerinde çalıştığı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

iPhone 9, Express Transit’i destekleyecek:

Şimdiye dek hakkında pek çok şey öğrendiğimiz iPhone 9, geçmiş sızıntıları doğrular şekilde iPhone 8’e benzer tasarımıyla piyasaya sürülecek. Cihazda Touch ID desteğinin yanı sıra Apple’ın iOS 12.3 ile birlikte piyasaya sürdüğü Express Transit özelliği de yer alacak. Bu özellik, her ne kadar ülkemizde desteklenmese de iPhone 6 gibi nispeten eski telefon kullanıcılarını iPhone 9 almaya yönlendirebilir.

Yeni iPhone 9’un bu baharda piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak henüz doğrulanmış bir tarih bulunmuyor. Son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını da dev şirketlerin tanıtım etkinliklerini birer birer etkilemeye devam ediyor.

Apple, yeni bir Apple TV kumandası üzerinde çalışıyor:

tvOS 13’ün önceki sürümleri, Apple’ın yeni bir Apple TV üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu ancak iOS 14’te yer alan kodlar, şirketin ayrıca yeni bir Apple TV uzaktan kumandası üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Bu noktada 9to5Mac, bilgilerin henüz net olmadığını ve üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Elde edilen bilgiler arasındaysa teknoloji devinin, Apple TV için yeni bir egzersiz programı geliştirdiği yer alıyor. Kullanıcılar, bu uygulama aracılığıyla egzersiz programları indirebilecek ve Apple Music ile Apple Watch’larını uygulamayla entegre bir şekilde kullanabilecekler.

Ortaya çıkan son söylentilere göre Apple, Corona virüsü salgını nedeniyle beklenen tanıtım etkinliğini bu baharda düzenlemeyecek. Bu noktada yeni ürünlerin ne zaman tanıtılacağıysa henüz bilinmiyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.