Google Pixel 4a, Bir YouTube Videosunda Ortaya Çıktı

Son zamanların en çok beklenen akıllı telefonlarından olan Google imzalı Pixel 4a, TecnoLike Plus isimli bir YouTube kanalında ortaya çıktı. Paylaşılan videoda telefonun canlı görüntüleriyle birlikte özellikleri ve tasarımına da yer verildi.

Google’ın merakla beklenen uygun fiyatlı akıllı telefonu Pixel 4a, geçtiğimiz günlerde ilk defa net bir şekilde görüntülenmişti. Bu görsellerde ilginç kılıfıyla dikkat çeken akıllı telefon, şimdi de TechnoLike isimli bir YouTube kanalının incelemesinde görüntülendi.

Videoda telefonun özelliklerine ve tasarımına yer verilmiş durumda. Gelin önce videoya göz atalım, ardından videoda yer alan cihazın özellikleri hakkında konuşalım.

Google Pixel 4a’nın yer aldığı video:

Akıllı telefonun tasarımından başlayacak olursak Google Pixel 4a, 5,81 inç büyüklüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Son zamanların amiral gemilerinin aksine 90 Hz yerine 60 Hz’lik ekran yenileme hızı sunan bu ekranda, ayrıca 1080 x 2340 piksel çözünürlük destekleniyor. Telefonun selfie kamerası da Pixel 4 serisinin aksine ‘delikli’ tasarımla ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş gibi görünüyor.

Gücünü orta segmentin en popüler işlemcilerinden olan Snapdragon 730’dan alması beklenen akıllı telefon, bellek kısmındaysa orta segment bir cihaza kıyasla güçlü sayılabilecek 6 GB’lık RAM kullanıyor. Depolama noktasına gelecek olursak iddialar doğruysa Pixel hayranları biraz hayal kırıklığına uğrayabilir zira telefonda 64 GB dâhili depolama yer alacağı belirtiliyor.

Google Pixel 4a, tek bir arka kamerayla gelecek:

Günümüzün giriş seviyesi akıllı telefonlarında bile en az iki arka kamera artık bir standart hâline geldi. Bu noktada cihazlarının kamera yetenekleriyle bilinen Google, Pixel 4a’da kullandığı kamera lensine oldukça güveniyor olacak ki cihaza yalnızca tek bir arka kamera yerleştirmiş durumda. 12 MP çözünürlüğe sahip olan bu tek kameranın, 4K video kaydı ile Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) desteğini bünyesinde barındırdığı söyleniyor.

Son olarak cihazın bağlantı ve batarya özelliklerine değinecek olursak Pixel 4a’nın, üst çerçeveye yerleştirilmiş 3,5 mm kulaklık girişiyle birlikte piyasaya sunulması bekleniyor. Öte yandan cihaz, USB-C portuyla şarj edilebilen 3.080 mAh’lik bir bataryayı da bünyesinde bulunduruyor.

Teknoloji devi Google, Pixel 3a isimli modelini geçtiğimiz yılın mayıs ayında düzenlenen Google I/O 2019 etkinliğinde duyurmuştu. Bu noktada Google I/O 2020 etkinliğinin Corona virüsü yüzünden iptal edilmesi, şirketin planlarında değişikliğe gitmesine ve Pixel 4a tanıtımını ertelemesine yol açmış olabilir. Sonuç olarak Pixel 4a’nın tanıtım tarihi hakkında kesin bir şey söylemek için henüz çok erken diyebiliriz.