iOS 15'e Geçiş Hızı, iOS 14'ün Gerisinde Kaldı

Kullanıcı etkileşimlerini analiz eden Mixpanel şirketi İOS 15’in kullanım oranları ile ilgili rapor yayınladı. Rapora göre, iOS 15 kullanıcı oranı yüzde 22.22’de kaldı. Bu oran iOS 14’te yüzde 41.97’ye ulaşmıştı.

Apple, iPhone 13’ün duyurulduğu Event lansmanının ardından yeni yazılım güncellemesi İOS 15’i de duyurmuştu. Söz konusu güncellemeyle birlikte gelen hatalar dolayısıyla Apple, en az lansman kadar gündem oldu. Birçok yeniliğin yanı sıra can sıkıcı hatalarla gelen güncelleme, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Güncellemede özellikle ses ve depolama konusunda hatalar öne çıkarken, Apple eleştirilerin ardından İOS 15.0.1 güncellemesini yayınladı.

Kullanıcı etkileşimlerini analiz eden şirket Mixpanel’e göre, 20 Eylül’de yayınlanan İOS 15 yazılım güncellemesine geçiş yapan kullanıcıların %20’si hatalarla karşılaştı ve bu sebeple kullanıcılar iOS 15’i benimseyemedi. Apple, iOS 14 için Haziran ayında %85’lik bir benimsenme oranını bildirmişti, iOS 15 için ise henüz bir istatistik belirtmedi. Mixpanel tarafından yayınlanan yeni rapor ve veriler, İOS 15’in benimsenmeyişi ile ilgili ortaya konulan öngörü ve gözlemleri doğruluyor.

iOS 15’e geçiş oranı iOS 14’ün neredeyse yarısı kadar

Apple’ın yayınladığı iOS 14 güncellemesine geçiş hem çok hızlı olmuş, hem de büyük oranda gerçekleşmişti. Ancak yeni veriler, İOS 15’in indirilme oranının neredeyse iOS 14'ün yarısı kadar olduğunu gösteriyor. iOS 15'e geçişlerin bu kadar düşük oranda kalmasının en büyük sebebi ise elbette yaşanan kötü deneyimler ve ortaya çıkan hatalar.

MixPanel verilerine göre, geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 14 sürümünü 48 saat içerisinde kullanıcıların yüzde 14.68’i yüklerken bu oran iOS 15’te ise yalnızca yüzde 8.59 kadar. 5 Ekim 2020’de iOS 14 kullanıcı sayısı yüzde 41.97’ye ulaşırken, iOS 15’te ise 5 Ekim 2021 itibarı ile güncelleme oranı yüzde 22.22’de kaldı. Bu durum İOS 15’in daha az benimsendiğini gösteriyor.