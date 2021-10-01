Apple'ın iOS 15 yazılım güncellemesini yayınlamasının ardından güncellemeyi indiren kullanıcılar birçok hatayla karşılaşmıştı. Hataların çözülmesi için beklenen sürüm güncellemesi geldi.

Apple’in yeni güncellemesi ile iOS 15’e geçen kullanıcıların başta ses sorunları olmak üzere pek çok hata ile karşılaştığından daha önce bahsetmiştik. Dün paylaştığımız haberimizde ise bu yeni yazılım sürümü ile hayal kırıklığına uğrayan kullanıcıların oranını paylaşmıştık. Apple'dan yakın bir zamanda karşılaşılan sorunların çözümü için bir güncelleme bekliyorduk.

Beklenen yazılım güncellemesi iOS 15.0.1 çok geçmeden geldi. Bu sürüm ile kullanıcıların karşılaştığı hataların düzelmesini umut ediyoruz.

iOS 15.0.1 güncellemesi geldi

iOS 15 birçok güzel yeniliğin yanında bazı can sıkıcı hatalarla birlikte gelmişti. Kullanıcılar, alışkın oldukları gibi yeni sürümle karşılaşılan sorunların çözümü için bir güncelleme bekliyordu. Beklenen güncelleme bugün geldi. Önceki sürümde Apple Watch ile iPhone kilidi açamama, depolama alanı dolu olmadığı halde sürekli uyarı alma ve seste yaşanan problemler kullanıcılar tarafından sıklıkla şikayet ediliyordu. Apple bu güncellemeyle yapılan düzeltmeleri listelemese de bu başlıca sorunların ortadan kalkması bekleniyor.

Siz de Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi adımlarını izleyerek iOS 15.0.1 güncelemesini indirebilirsiniz. Yeni güncellemeyi yükledikten sonra karşılaştığınız olumlu ya da olumsuz değişiklikleri yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.