Apple, birkaç günlük işletim sistemi iOS 17 için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile güncel sürüm iOS 17.0.1 oldu. Son sürüm yeni bir özellik getirmiyor olsa da kullanıcılar için kritik önem arz ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde tüm iPhone'lar için iOS 17'yi yayınladı. Artık destekleyen bir iPhone'a sahip olan tüm kullanıcılar, şirketin en yeni yazılım özelliklerini kullanabiliyorlar. Ancak Apple'ın iOS 17 serüveni kısa sürmüş durumda. Şirket, daha birkaç günlük işletim sistemi için yeni bir güncelleme yayınlandı. Böylelikle güncel sürüm iOS 17.0.1'e yükseltilmiş oldu.

iOS 17.0.1 kodlu güncelleme, kullanıcılara yeni bir özellik sunmuyor. Şirket, bu ara sürümde güvenlik açıklarına odaklanmış durumda. Yapılan resmî açıklamaya göre söz konusu güncelleme ile birkaç kritik güvenlik açığı kapatıldı. Eğer iOS 17'ye geçiş yaptıysanız, vakit kaybetmeden iOS 17.0.1'e geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Yeni güncellemede ne tür güvenlik açıkları kapatıldı?

Apple tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda, güvenlik açıklarından birinin kötü amaçlı yazılımlarla ilgili olduğunu görüyoruz. Ayrıca hacker'ların telefonlarda rastgele kod yürütmesine yol açan bir WebKit açığı da giderilmiş durumda. İşin can sıkıcı tarafı, söz konusu güvenlik açıklarının hacker'lar tarafından biliniyor ve aktif olarak istismar edilebiliyor oluşu. Yani siber saldırılardan korunmak istiyorsanız, iOS 17'nin son güncellemesini mutlaka yüklemelisiniz.

iOS 17.0.2 de yolda!

Bu arada; Apple'ın internet sitesinde iOS 17.0.2'nin de yolda olduğunu görüyoruz. Açıklamaya göre bu yeni sürüm; hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri ve başka bir iPhone'dan veri aktarımı sırasında yaşanan bir sorunun engellenmesini sağlıyor. Yaptığımız kontrollerde iOS 17.0.2 güncellemesinin şu an için indirilemediğini gördük. Bu durum yakında değişecektir.

iOS 17 güncellemesi nasıl yapılır?

Adım #1: " Ayarlar " bölümüne girin.

" bölümüne girin. Adım #2: " Genel " seçeneğine dokunun.

" seçeneğine dokunun. Adım #3: " Yazılım Güncelleme " bölümüne girin.

" bölümüne girin. Adım #4: iOS 17.0.1 güncellemesini indirin ve yükleme işlemini tamamlayın.

iOS 17 ile gelen tüm özellikler için:

iOS 17 desteğine sahip iPhone'lar için: