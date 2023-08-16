iOS 17'nin altıncı geliştirici beta sürümü, iPhone'lardaki çağrı sonlandırma butonunun konumunu bir kez daha değiştirdi. Kullanıcılar, yeni düzene alışana kadar sesli aramaları kapattım sanıp açık bırakabilir...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, resmi olarak yayınlanmasına sayılı günler kalan iOS 17 ile ilgili son çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; yeni işletim sisteminin altıncı geliştirici beta sürümü de nihayet yayınlandı. Ancak bu sürümde, iPhone kullanıcılarının alıştıkları bir özellik için önemli bir değişiklik yapıldı.

iOS 16 kullanan iPhone'larda bir görüşmeyi sonlandırmak isterseniz, ekranın alt-orta kısmında bulunan kırmızı renkli çağrı sonlandırma butonuna dokunmanız yeterlidir. Aslında bu buton Android telefonlarda da aynı yerdedir ve konumu, standart haline gelmiştir. İşte iOS 17, bu durumu değiştirecek. Geçmiş beta sürümlerde diğer butonlarla aynı seviyeye getirilip sağ alt sıraya taşınan çağrı sonlandırma butonu, son geliştirici beta sürümde bir kez daha taşındı.

iOS 17'deki çağrı sonlandırma butonu, son beta sürüme göre böyle yerleştirilecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere; iOS 17'de çağrı sonlandırma butonu, arama kontrollerini sağlayan diğer butonların arasında yer alacak. Bu buton dizisi yine ekranın alt kısmında bulunacak ancak grup olarak karşımıza çıkması, kullanıcı alışkanlıklarından dolayı ilk aşamada sorun çıkarabilir. Evet, artık ortada yer alacağından eski konumuna daha yakın bir yerde ancak tam anlamıyla iOS 16'daki konumunda bulunmuyor. Dolayısı ile butona bakmadan ezbere basanlar, çağrıyı sonlandırdığını sanıp telefonu açık bırakabilirler.

Yukarıdaki ekran görüntüsü, iOS 17'nin önceki geliştirici beta sürümlerinde bulunan çağrı sonlandırma butonunun pozisyonunu gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse altıncı geliştirici beta sürümdeki konum, önceki sürümlerden çok daha iyi. Zira kullanıcılar yeni çok uzun zamandır ortaya konumlandırılmış çağrı sonlandırma butonunu görüyorlar. Butonun sağ alt kısımda olması, alışma sürecini daha da uzatabilirdi.

*iOS 16 çağrı sonlandırma butonu pozisyonu.

Telefonla konuşurken çağrı sonlandırma butonu, tartışmasız en çok kullandığımız buton. En azından çoğunluğumuz için bu durum geçerli. Çağrı ekleme gibi çok az kullandığımız bir buton ile en çok kullandığımız butonu yan yana getirmek gerçekten gerekli miydi bilemiyoruz... iOS 16'daki çağrı ekranı, pek çok açıdan en optimal tasarıma sahipmiş gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

iOS 17 ile açıklanan tüm yeni özellikler için:

iOS 17 alacak iPhone modelleri için: