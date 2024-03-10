iPhone kullanıcıları, iOS 17.4 güncellemesinin ardından bataryanın hem dolmamasından hem de hızlı tükenmesinden şikâyetçi.

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan DMA yasası, son yıllarda Apple’ın elini kolunu bağladı desek yanlış olmaz. Zira şirketin lightning girişinden type-c girişine geçmek zorunda kalması, üçüncü taraf mağazalardan uygulama yüklemeyi mümkün kılma zorunluluğu vb diğer sınırlamalar, yıllardır ayakta duran sütunları çok kısa sürede değiştirmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Bu değişikliklerin arasında type-c girişinin, iPhone 15 ailesiyle birlikte hayatımıza girdiğini gördük. Yazılım tarafındaki değişiklikler ise yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başladı. Örneğin güncel olarak Podcast gibi yerleşik iOS uygulamalarını telefondan kaldırabiliyoruz. En son gelen iOS 17.4 güncellemesi ise sideloading dediğimiz, App Store dışı uygulama yükleme özelliğini getirdi.

Fakat bazı kullanıcılar, söz konusu güncellemenin getirdiği batarya problemlerinden şikâyetçi.

Güncellemeyi uygulayan bazı kullanıcılar, sadece 2 saatlik zaman diliminde batarya seviyesinin yüzde 40 düştüğünü söylüyor. Başka bir kullanıcı ise gece yatarken yüzde 60 şarj seviyesiyle masaya koyduğu telefonun bataryasının, sabah kalktığında sıfıra indiğini belirtiyor.

Bir iPhone 11 Pro kullanıcısı, bataryası yüzde 40 dolu olan telefonunu şarja koyduğunu, fakat 4 saatlik sürecin ardından bataryanın yüzde 94’e anca ulaştığını söyledi. Bu gibi problemlerle karşılaşan kullanıcılar, diğer iPhone kullanıcılarını sistem güncellemesi yapmamaları yönünde uyardı. Sosyal medyadan şikâyetlerini ve uyarılarını dile getiren kullanıcılar, henüz Apple’dan resmî olarak bir geri dönüş alamadılar.

Bataryanın hızlı tükenmesini engelleyen; parlaklık kısma ve düşük güç modu gibi yöntemler bu durumun etkisini azaltabilir. Fakat geri dönüşlere baktığımız zaman sorunun yazılımdan kaynaklı olduğu da açıkça görülüyor. Açıkçası editörünüz olarak batarya sağlığı yüzde 77 olan telefonumda bu sorunu yaşasam bile etkilerini hissetmem muhtemelen. Fakat siz benzer bir durum yaşadıysanız yorumlarda paylaşabilirsiniz.