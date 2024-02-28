Hangi iPhone Modelleri iOS 18 Güncellemesi Alacak?

Apple'ın, haziranda tanıtmasını beklediğimiz yeni işletim sistemi sürümü iOS 18'i alacak iPhone modelleri ortaya çıktı.

iOS ve Android işletim sistemlerinin her yıl yeni amiral gemisi yeni cihazlar gelirken yenilenmelerine alışkınız. Her yeni güncelleme ile birlikte elbette ki bazı eski modeller de artık güncelleme takviminin dışında kalıyordu.

Bu yıl ise iOS 18'te durum biraz daha farklı olabilir. Ortaya çıkan bir sızıntı, iOS 18 alması muhtemel iPhone modellerini ortaya koydu.

iOS 18 alacak iPhone modelleri:

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max,

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max,

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max,

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max,

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max,

iPhone XS, iPhone XS Max,

iPhone XR,

iPhone SE 2. nesil, iPhone SE 3. nesil

iOS 17 alan cihazlar, iOS 18 de alabilir

Bu liste sizlere bir yerden tanıdık gelmiş olabilir çünkü bu liste, iOS 17 güncellemesini alan iPhone modellierinin listesi ile aynı. Bu durum Apple tarafından gelen hoş bir sürprize işaret ediyor olsa da işletim sistemi, her cihazda aynı şekilde çalışmayabilir. Zira iOS 18, önemli bir kilometre taşı olması beklenen bir model.

iOS 18 ne zaman tanıtılacak?

Apple'ın iOS 18'i her sene olduğu gibi geliştirici konferansı WWDC'de tanıtmasını bekliyoruz. Bir sürpriz olmazsa bu etkinlik haziran ayında düzenlenecektir. iOS 18'in cihazlara gelmesi ise yeni iPhone'ların tanıtıldığı eylül ayında olacaktır.

iOS 18 ile birlikte gelecek en önemli değişiklik elbette sistem üzerinde çalışan yapay zekâ desteği olacak. Apple, bu seneki sürümle birlikte üretken yapay zekâyı nihayet iPhone'lara getirecek. Yapay zekâ sistemlerinin çalışması için gereken büyük hesaplama gücünü göz önüne aldığımızda ise eski modeller, bulut servisleri üzerinden yapay zekâya erişebilirler. Detaylarını WWDC 2024'te öğreneceğiz.