iPhone'lara 20'den Fazla Yeni Zil ve Bildirim Sesi Geliyor

iOS 17'nin bugün yayınlanan yeni beta sürümü, yepyeni zil ve uyarı sesleriyle geldi. Kullanıcılar 20'den fazla yeni sesi iOS 17'li tüm cihazlarda kullanabilecekler.

Dün gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 serisiyle yepyeni akıllı saatlerini tanıtan ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşmakta olan işletim sistemi iOS 17 ile ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, yeni işletim sisteminin 18 Eylül 2023 itibarıyla piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Bugünse Apple'dan iOS 17 ile ilgili yeni bir hamle geldi. Yeni işletim sisteminin yeni genel beta sürümü tüm kullanıcılar için yayınlandı. Geliştiriciler ve sıradan kullanıcılar, an itibarıyla iOS 17'nin yeni özelliklerini deneyimleyebiliyorlar. Test kullanıcılardan gelen son bilgiler ise iOS 17'de dikkat çekici bir yeniliğin daha olacağını gözler önüne seriyor. Bu yenilik, en çok da Apple'ın artık sıradanlaşan zil seslerinden sıkılan kullanıcıları mest edecek.

20'den fazla zil ve uyarı sesi geliyor

iOS 17 genel beta sürüm kullanıcılarından gelen bilgilere göre yeni işletim sistemi, 20'den fazla yeni zil ve uyarı sesiyle gelecek. Kullanıcılar bu sesleri aramalarda ve bildirimlerde kullanabilecekler. Bu arada; Apple'ın geçmişte kullanıma sunduğu bazı sesleri de elden geçirdiğini ve daha iyi kalite için düzenlediğini belirtelim. Kullanıcılar, yeni zil ve uyarı seslerinin dokunsal geri bildirim özelliği açısından daha iyi olduğunu söylüyorlar.

iOS 17'nin yeni zil seslerini aşağıdan dinleyebilirsiniz:

iOS 17 genel beta sürümü nasıl yüklenir?

Adım #1: Buradaki bağlantıya girin ve Apple hesabınız ile kayıt işlemini tamamlayın.

bağlantıya girin ve Apple hesabınız ile tamamlayın. Adım #2: Beta Yazılım Programı 'na giriş yapın.

'na giriş yapın. Adım #3: " iOS cihazınızı kaydettirin " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #4: Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

Telefonunuzun bölümüne girin. Adım #5: Yazılım Güncelleme menüsünde beta sürümü yükleyin.

Beta sürüm yükleme konusuyla ilgili detaylı rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.

iOS 17 ile gelecek tüm yeni özellikler için:

iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri için: