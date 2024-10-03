iPhone Kullanıcılarına Nefes Aldıracak iOS 18.0.1 Yayımlandı: İşte Yenilikler

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Apple, iOS 18 için hazırladığı ilk güncelleme olan iOS 18.0.1'i yayımladı. Bu sürüm, iOS 18'de tespit edilen sorunlara odaklanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 18.0.1 güncellemesi üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Bu güncellemenin, iOS 18'in ilk kararlı sürümünde ortaya çıkan sorunlara odaklanması bekleniyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, iOS 18.0.1 güncellemesini resmen yayımladı. Güncelleme, tahmin edildiği üzere iOS 18'in ilk kararlı sürümündeki sorunlara odaklanıyor. 

iOS 18.0.1 için yapılan açıklama şöyle:

ios 18.0.1 yayımlandı

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere iOS 18.0.1 güncellemesi, iPhone'lara yeni bir özellik getirmiyor. Daha önce tespit edilmiş sorunların düzeltilmesine odaklanıyor.
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iOS 18.0.1 nasıl yüklenir?

  • Adım #1: "Ayarlar" bölümüne girin.
  • Adım #2: "Genel"e girin. 
  • Adım #3: "Yazılım Güncelleme" dokunun.
  • Adım #4: Güncellemeyi başlatın.
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