Apple, iOS 18 ile iOS 18.1 için yeni beta sürümler yayımladı. Bu beta sürümler, tonla yeniliğe ev sahipliği yapıyorlar. İşte iPhone'lara gelecek yepyeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone sahipleri için iki beta sürüm güncellemesi yayımladı. Bu güncellemelerden bir tanesi iOS 18.1'in ikinci beta sürümü, diğer ise iOS 18'in altıncı beta sürümüydü.

Peki Apple'ın iPhone sahipleri için yayımladığı beta sürümlerde hangi yenilikler var? Bu haberimizde iPhone'lara gelecek tüm yeni özelliklere yakından bakacağız.

Beta sürümlerle kullanıcılara sunulan yenilikler

Fotoğraflar uygulaması yenilendi (iOS 18.1)

Apple, WWDC 2024 etkinlikleri kapsamında Fotoğraflar uygulamasını yenileyeceğini duyurdu. Yeni sürüm, geçtiğimiz hafta iOS 18'in beta sürümü kapsamında kullanıma sunulmuştu. Şimdiyse iOS 18.1'in ikinci beta sürümü, yenilenen Fotoğraflar uygulamasına ev sahipliği yapmaya başladı.

iOS'un Fotoğraflar uygulamasına eklenecek tüm yenilikler için:

Safari'ye "Dikkat Dağıtma Kontrolü" eklendi (iOS 18.1)

iOS 18.1'in ikinci beta sürümünde Safari için de önemli bir yenilik var. Bu yenilik, "Dikkat Dağıtma Kontrolü" olarak karşımıza çıktı. Yeni özellik, bir internet sitesinde reklamlar dışında kalan tüm dikkat dağıtıcı ögeleri kaldırmanızı sağlayacak. Diyelim ki bir internet sayfasında otomatik oynatılan videolar var. Dikkat Dağıtma Kontrolü ile bu videonun otomatik olarak oynatılmasını engelleyebileceksiniz.

Fotoğraflar uygulaması için "Koleksiyonlar" (iOS 18)

iOS 18'in altıncı beta sürümü, Fotoğraflar uygulamasının yeni Koleksiyonlar bölümüne ev sahipliği yapmaya başladı. Bu bağlamda; kullanıcılar sol tarafta küçük resim, bunun hemen yanında albüm ismini görecekler.

Yenilenen Kontrol Merkezi (tüm sürümler)

Apple'ın yayımladığı yeni beta sürümler, yenilenen Kontrol Merkezi'ne ev sahipliği yapmaya başladı. Kullanıcılar, bu sayfada daha fazla kontrol seçeneği görmeye başlayacaklar. Ayrıca bir kontrol seçeneği için arama yapılabilecek.

Bildirim ekranına koyu mod simgeleri eklendi (tüm sürümler)

iOS 18 ile duyurulan koyu mod simgeleri, yeni işletim sisteminde bildirimler için de kullanılabilecek. Böylelikle kullanıcı için daha tutarlı bir deneyim sunulacak.

Uygulamaların açılış ekranları yenilendi (tüm sürümler)

Bir iPhone'u satın alıp uygulamaları açmaya başladığınızda açılış ekranlarıyla karşılaşırsınız. İşte iOS 18, bu açılış ekranlarının yeni sürümlerine ev sahipliği yapacak. Yeni beta sürümler, bu açılış ekranlarını göstermeye başladı.

Simge tonları kullanılabilir oldu (tüm sürümler)

iOS 18'in en dikkat çekici kişiselleştirme özelliklerinden bir tanesi de simge tonlarının arka plan rengine uyarlanabiliyor olması. İşte bu özellikler, an itibarıyla kullanıma sunuldu.

Apple Music'in "Gözat" sekmesi değişti (tüm sürümler)

Apple Music'in mevcut sürümünde bulunan "Gözat" seçeneği, beta sürümlerde "Yeni" olarak değiştirildi.

Apple Intelligence dil yerelleştirmesine izin veriyor (iOS 18.1)

iOS 18.1'in ilk beta sürümünde varlık göstermeye başlayan Apple Intelligence, İngilizce için yerelleştirme seçenekleri sunmaya başladı. Ancak bu seçenek sadece İngilizce için sunuluyor. Öte yandan; iOS 18.1'in ikinci beta sürümü ile Apple Intelligence, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma sunulmuş durumda. Ancak bu bölgedeki kullanıcıların, ayarlarını ABD ve dillerini de Amerikan İngilizcesi olarak seçmeleri gerekiyor.

iOS 18'in tüm yeni özellikleri için