Apple, iPhone'lar için iOS 18.3.1 kodlu yazılım güncellemesini yayımladı. Peki bu güncelleme neler sunuyor? iOS 18.3.1 güncellemesini nasıl yapacağınızı anlattık...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan iPhone sahiplerini ilgilendiren bir haber geldi. Şirket, destekleyen iPhone'lar için iOS 18.3.1 kodlu güncellemesini yayımladı. Peki bu güncelleme kullanıcılara hangi yenilikleri getiriyor?

Apple'ın paylaştığı güncelleme notlarına baktığımızda yeni sürümün yeni özelliklerden ziyade hatalara ve güvenlik açıklarına yöneldiğini görüyoruz. Yani bi sürüm, aslında oldukça önemli. Eğer siz de iOS 18.3 kullanıyorsanız 500 MB büyüklüğündeki bu güncellemeyi hemen yükleyin.

iOS 18.3.1 güncellemesi nasıl yüklenir?