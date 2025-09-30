iOS 26'ya Geçmeyen iPhone'lar İçin iOS 18.7.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte Yenilikler!

Apple, iOS 26 desteklemeyen ve iOS 26'ya geçmek istemeyen iPhone kullanıcıları için yeni iOS 18.7.1 güncellemesini bugün itibarıyla kullanıma sundu.

Apple, iOS 26 desteklemeyen ve iOS 26'ya geçmek istemeyen kullanıcılar için iOS 18.7.1 güncellemesini yayımladı. Apple’ın açıklamasına göre güncelleme, kritik güvenlik açıklarını kapatarak cihazları olası tehditlere karşı daha güvenli hâle getiriyor.

Resmî notlarda yalnızca “FontParser” ile ilgili önemli bir güvenlik açığının kapatıldığı belirtiliyor. Bu açık, kötü amaçlı hazırlanmış bir fontun işlenmesi sırasında uygulamaların beklenmedik şekilde kapanmasına ve bellek sorunlarına yol açabiliyordu. Güncelleme, bu sorunu geliştirilmiş sınır kontrolü ile çözüyor.

Güncelleme güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor

Apple’ın yayınladığı notlar her zaman tüm değişiklikleri içermediği için iOS 18.7.1’in yalnızca tek bir güvenlik açığına değil, ek düzeltmelere de sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, iOS 18’de kalan kullanıcıların en kısa sürede güncellemeyi yüklemesi şiddetle tavsiye ediliyor.

Ayrıca bugün aktardığımız üzere iOS 26’ya geçen kullanıcılar için de iOS 26.0.1 güncellemesi yayımlandı. Bu yeni güncelleme de daha geniş kapsamlı hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.

