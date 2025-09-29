Tümü Webekno
iOS 26'nın Yuva Yıkan Özelliği: Daha Önce Ziyaret Ettiğiniz Yerleri Gösterecek

iOS 26 ile Apple Maps’e gelen “Ziyaret Edilen Yerler” özelliği, geçmişte uğradığınız adresleri yeniden bulmayı çok daha kolay hale getiriyor.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Apple, iOS 26 güncellemesiyle Haritalar uygulamasına yeni bir özellik ekliyor. “Ziyaret Edilen Yerler” adı verilen bu özellik, kullanıcıların daha önce gittikleri mekânlara kolayca ulaşmalarını sağlıyor.

Apple Maps’in yeni özelliği sayesinde son günlerde gidilen restoran, kafe ya da etkinlik alanlarını yeniden bulmak kolaylaşıyor ancak bu özelliği kullanabilmek için iPhone’un ayarlar menüsünde birkaç adımı tamamlamak gerekiyor. Hem uygulama içinde hem de konum servislerinde gerekli ayarların açılmasıyla birlikte özellik aktif hâle geliyor.

iOS 26 ile geçmiş adreslere ulaşmak artık çok daha pratik

Özellik şu an için tüm bölgelerde kullanıma sunulmuş değil. Apple, hangi ülkelerde desteklendiğini görmek isteyenler için resmi web sitesinde bir liste yayımladı. Desteklenen ülkelerde bulunan kullanıcılar, gerekli ayarları yaptıktan sonra Apple Maps uygulaması üzerinden “Yerler > Ziyaret Edilen Yerler” sekmesine giderek geçmiş konumlarını görüntüleyebiliyor.

iOS 26 ile gelen “Ziyaret Edilen Yerler” özelliği, Apple Maps kullanıcılarının geçmişte bulundukları adreslere daha hızlı ulaşabilmeleri için geliştirilen bir araç olarak öne çıkıyor. Özelliğin zamanla daha fazla ülkede kullanıma açılmasıyla birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesi bu kolaylıktan faydalanabilecek.

Apple iOS

