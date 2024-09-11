Apple, iOS 18'e geçiş yapmak istemeyen iPhone sahipleri için önemli bir karar aldı. Bu karara göre kullanıcılar, en azından bir süreliğine iOS 18'e geçiş yapmak zorunda olmayacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 16 Eylül'de yepyeni mobil işletim sistemi iOS 18'i yayımlayacak. Böylece iPhone sahipleri, Apple'ın hazırladığı en yeni özellikleri deneyimleme imkânı yakalayacaklar.

Ancak herkes, iOS 18'e doğrudan geçmeyecek. Çünkü bazı kullanıcılar iOS 17'in yeterli olduğunu düşünecek. Bazıları ise olası sorunlardan kaçınmak için iOS 18'e geçiş yapmayacak. Gelen son haberler, iOS 18'e geçiş yapmayı düşünmeyen kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Apple, iOS 17'de kalmanıza izin verecek

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17.7 RC beta sürüm yayımladı. Bu beta sürüm, herhangi bir yeni özellik getirmedi ancak güvenlik düzeltmeleri ve bilinen hataları gidermeyi içeriyordu. iOS 17.7 RC kararlı sürümünün gelecek hafta iOS 18'le eş zamanlı yayımlanması bekleniyor. Yani Apple, kullanıcıların iOS 17'de kalmalarına izin verecek. En azından bir süreliğine.

Aslına bakacak olursak bu gelişme yeni değil. Şirket, geçtiğimiz yıl da iOS 17'yi yayımladıktan sonra kullanıcıların iOS 16'da kalmalarına izin vermişti. Ancak bu durum sadece iOS 17 almayan iPhone modelleri için geçerliydi. iOS 17'yi destekleyen cihazlar ise bir süre iOS 16'da kaldılar, ardından iOS 17'ye geçişlerinin sağlanması için güncelleme almamaya başlamışlardı.

Peki hangi iPhone'lar iOS 18 alacak?

iOS 18 ile gelecek yeni özellikler için: