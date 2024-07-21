Apple'ın yeni işletim sistemiyle birlikte iPhone'larda ekran kilidi açılmadan uygulamalar kullanılabilecek.

iOS 18 ile ilgili haberler ve açıklamalar genellikle yapay zekâ özelliklerine odaklanıyor olsa da Apple, yapay zekâ dışı özellikler açısından da önemli geliştirmeler getiriyor. iOS 18 ile birlikte uygulamaları kilitlemek ve uygulamaları Face ID ya da parolanızı girmeniz gerekebilir.

iOS 18'de gelecek olan yeni özellikler arasında kilit ekranından herhangi bir uygulamayı açmak mümkün olacak. Apple, mevcut işletim sisteminde sol tarafta flash ve sağ tarafta ise kamerayı açmayı sağlayan Kilit Ekranı Kısayolları özelleştirilebilecek. Böylece herhangi bir uygulamayı kilit açmadan herhangi bir uygulamayı kullanmak mümkün olacak.

iOS 18 eylülde gelebilir

iOS 18'in kararlı sürümünün eylül ayında gelmesi bekleniyor. Yine de isteyen kullanıcılar risk alıp işletim sisteminin beta sürümünü yükleyebilir ancak bu sürüm kararlı değil. Açık beta sürümü ise geliştirici betasından daha az yeni özelliği deneme şansı sunsa da görece daha kararlı oluyor.

Yeni özelliği kullanmak için iOS 18 beta sürümünü yüklemek gerekiyor. Sonrasında ise kilit ekranına uzun basarak çıkacak olan mavi renkteki özelleştir butonuna tıklayın. Kilit ekranı seçeneğine girin ve sol alt köşede yer alan simgenin yanında yer alan "-" düğmesine tıklayın. Değiştirmek istediğiniz simgenin yanındaki düğmeye basın. Sonra da "+" düğmesine basın. Uygulama Aç'ı seçin ve kilit ekranından açmak istediğiniz uygulamayı ekleyin. Ardından da Tamam'a basın.