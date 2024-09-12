Apple, iOS 18'in Onarım Yardımcısı özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, parça değişimi yapılması hâlinde bu parçanın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak iOS 18 özelliğini test etmeye başladı. Bundan aylar önce duyurulan "Onarım Yardımcısı" isimli özellik, an itibarıyla iOS 18'e erken geçiş yapmış kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

Eğer bir akıllı telefon kullanıcısıysanız batarya veya ekran gibi parçalarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Apple'ın Onarım Yardımcısı özelliği, telefonunu kendisi tamir etmek isteyen kullanıcılar için hayat kurtarıcı olacak. Bu özellik sayesinde değiştirdiğiniz parça, orijinal olması hâlinde cihaza doğrudan tanımlanabilecek. Böylelikle parçanın sağlıklı çalışması sağlanmış olacak.

Apple'ın yeni özelliği böyle görünüyor

iOS 18'e geçiş yapan kullanıcılar, Ayarlar uygulamasında bulunan Hakkında menüsü üzerinden Onarım Yardımcısı hizmetine ulaşabilecekler. Daha önce değiştirilen parçalar için de destek verecek yardımcı, iPhone‌ 12 ile daha yeni olan tüm modellerde kullanılabilecek.

Daha önce başına gelmiş okurlarımız vardır. Eğer iPhone'unuzda üçüncü taraf batarya değişimi yaptırdıysanız, Pil Sağlığı özelliğinin çalışmadığını görmüşsünüzdür. Aynı şey, ekran değişimi yapılan iPhone'larda da yaşanır. İşte Onarım Yardımcısı, tam olarak bu sorunun çözülmesini sağlayacak.