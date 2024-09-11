Apple'ın tanıttığı yeni Watch Series 10'un en dikkat çekici özelliklerinden olan uyku apnesi özelliği nasıl çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın duyurduğu Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2, uyku apnesi özelliği ile gelecek. Bu özellik Apple Watch Series 9'a da gelecek. Peki uyku apnesi nedir ve bu özellik tam olarak nasıl çalışıyor?

Uyku apnesi, kişilerin uyurken zaman zaman nefes alamadığı bir rahatsızlık ve bu yüzden de kişiler uyku sırasında yeterince oksijen alamıyor. Üstelik bu durum kolay kolay tespit edilemiyor. Dünya üzerinde uyku apnesinden mağdur olan kişi sayısının 1 milyarın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan bugün uyku apneniz olup olmadığını anlamak istediğinizde hastaneye yatmanız gerekebiliyor.

Apple'ın Uyku Apnesi tespit özelliği nasıl çalışıyor?

Apple Watch, uyku apnesini tespit etmek için kan oksijen sensörü yerine cihaz üzerindeki ivmeölçeri kullanıyor. Bu ivmeölçer de uykuda meydana gelen solunum düzensizlikleri ile ilişkili bilek hareketlerini tespit ediyor. 30 gün boyunca toplanan veriler analiz edildiğinde, düzenli olarak orta veya şiddetli uyku apnesi belirtileri tespit edilirse kullanıcı haberdar ediliyor.

Apple'ın uyku apnesi tespit algoritması, gelişmiş makine teknikleri kullanıyor ve özelliğin düzgün bir şekilde çalışması için uyku apnesi testlerinde toplanmış geniş bir veri seti kullanılıyor. Bu algoritmanın kullanılması için Apple şu anda ilgili kurumlardan onay bekliyor.

Kullanıcılar, Apple Watch tarafından toplanan bu solunum düzensizliği verilerini Apple Health uygulaması aracılığıyla toplayıp sağlık kurumlarıyla parçalayabileceklerdir.