iOS 18, Apple Music'e çok yararlı bir erişilebilirlik özelliği getirdi. Music Haptics isimli özellik, telefonun şarkılara göre titremesini sağlıyor ve özellikle işitme kaybı yaşayanların daha iyi bir müzik deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.

Apple, iPhone kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği iOS 18 güncellemesini dün akşam resmen yayımladı. İşletim sisteminin yeni sürümü, ana ekranı düzenlemeden yepyeni fotoğraflar uygulamasına kadar birçok yeniliği beraberinde getirdi.

iOS 18’le birlikte Apple Music için de yepyeni bir özellik geldi. Music Haptics ismi verilen bu özellik, müzikleri gerçekten dibine kadar hissetmenizi sağlayacak.

Telefonun şarkıya göre titremesini sağlayarak işitme kaybına sahip insanların işine yarayacak

Music Haptics, basitçe anlatacak olursak bir erişilebilirlik aracı. Dinlenen şarkıya göre ses ve titreşimleri telefonunuz üzerinden sunuyor. Bunu da cihazın hoparlörlerinde yer alan Taptic Engine isimli dokunsal sistemiyle yapıyor.

Araç, dinlediğiniz şarkıya göre telefonunuzun titremesini sağlıyor. Özellikle işitme kaybına sahip insanlara yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişiler, titreşimler sayesinde şarkıyı hissedebiliyorlar.

iOS 18’i yüklediyseniz Music Haptics özelliği, ayarlardan ulaşabileceğiniz erişilebilirlik kısmından aktif edilebilir. Bunun ardından da Apple Music uygulaması üzerinden şarkılar oynarken şarkı süresinin gösterildiği kısmın hemen altında karşınıza çıkacak. Uygulama dışında ise şarkının yan tarafında görebileceksiniz. Dinlerken bu kısma dokunarak özelliği kapatıp açma imkânına sahip olacaksınız. Özelliğin aynı zamanda Shazam’da da çalışacağını ekleyelim.

iOS 18'le gelen özellikler için: