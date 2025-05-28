Apple'ın iOS 19 ile iPhone ile Android arasındaki önemli engellerden birini daha kaldırabileceği iddia edildi. İddiaya göre şirket, eSIM aktarımını çok kolay hâle getirecek.

Apple son yıllarda Android ile arasındaki önemli engelleri aşmak için hamleler yapıyordu. RCS mesaj desteğinin gelmesi bunun en iyi örneği. Şimdi gelen bilgiler ise şirketin WWDC 2025’te tanıtacağı yeni işletim sistemi sürümü iOS 19 ile Android ile iPhone arasındaki bir duvarı daha yıkabileceğini gösterdi.

İlk olarak Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iOS 19 ile iPhone’dan Android telefonlara eSIM aktarımını kolaylaştırmayı planlıyor. Bu bilgilere, Android 16’nın beta versiyonunda yer alan “Android’e Transfer” isimli bir özellikle ulaşıldı.

Bir eSIM’i kablosuz bir şekilde iPhone’dan Android’e aktarmak mümkün olabilir

Normalde bir eSIM’ı iPhone’dan iPhone’a taşımak oldukça kolay bir işlem. Ancak işin içine Android girdiğinde durumlar değişiyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için operatörlerle iletişime geçmek bile gerekebiliyor. İşte Apple da tam olarak bu durumu çözmek için yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik, basitçe anlatacak olursak bir iPhone modelinden Android telefona eSIM’ı tamamen kablosuz şekilde kolay ve hızlı bir şekilde transfer edebilecek. Özelliğin iPhone’ların Ayarlar bölümünde yer alan “iPhone’u Aktar veya Sıfırla” kısmına eklendiğini görebiliriz. Ayrıca kablosuz bağlantının başarısız olma ihtimaline karşı bir QR kod yedeklemesi olabileceği de gelen bilgiler arasında.

Tahminler, özelliğin WWDC 2025’te tanıtılacağı iOS 19 ile gelebileceği yönünde. Ancak sessizce tanıtılan bir şey olduğunu da görebiliriz. Aynı zamanda Google da Android’den iPhone’a aktarım için bir yenilik üzerinde çalışıyor olabilir. Neler olacağını ilerleyen dönemde göreceğiz.